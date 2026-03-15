「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン−ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）

侍ジャパンの山本由伸投手が先発マウンドに上がり、いきなりアクーニャに先頭打者アーチを被弾した。

先頭のアクーニャにはカウント１ボールから真ん中のフォーシームを右中間スタンドに運ばれた。ベネズエラファンは大盛り上がりとなり、ホームで胸をたたくゴリラポーズを見せた。

球場が異様な雰囲気に包まれた、マウンドで打球の行方を見つめた山本。それでもしっかりと切り替え、次打者のガルシアをガルシアを三飛に打ち取って最初のアウトを奪った。続くアラエズには８球粘られたが遊飛に打ち取った。最後はスアレスを三ゴロに打ち取り、最少失点にとどめた。

直後に大谷の先頭打者弾で試合を振り出しに戻してもらった山本。だが二回は連続二塁打であっさりと勝ち越し点を奪われてしまった。なおも無死一、二塁のピンチを背負ったが、何とか２死までこぎつけ、アクーニャも二ゴロに打ち取った。

三回はまたも先頭に二塁打を浴び、３イニング連続で先頭バッターに長打を浴びてしまった山本。１死三塁のピンチを招いたが、ここから低めのスプリットで連続三振に仕留め雄たけびをあげるシーンもあった。

山本は今大会、開幕戦の台湾戦で先発マウンドに上がり、三回途中を無失点に抑えた。マイアミ入りしてからブルペンで調整した右腕。「体調もすごくいいし、フォーム自体もどんどん良くなっている。より自信を持って、マウンドに上がれると思う」と語っていた。