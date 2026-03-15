【難読漢字】食べ物当て「海豹」　かわいいけど……

日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「海豹」という漢字を読めますか。水族館にいますね。

難易度：★★☆☆☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：アザラシ

アザラシは、食肉目に属する海生グループ「鰭脚類（ききゃくるい）」の一員で、アザラシ科に分類されます。海の中を滑るように泳ぐ姿が印象的ですが、もともとは陸上生活をしていた祖先が海へ戻ったとされています。

かわいらしいアザラシを食べるなんてとんでもない！ と思う人も多いでしょう。しかし、地域によっては古くから食用として利用されてきました。とくに北極圏の先住民にとって、アザラシの肉や脂肪は長い冬を越えるための重要な栄養源となっています。

皮は防寒具や靴、舟の覆いなどに加工され、骨や腱は釣り具や道具の材料として使われるなど、アザラシは生活に欠かせないものとなっています。

また、脂肪からとれる油は灯火用として欠かせないもので、日常の明かりを確保するための主要な燃料でした。また、調理や暖房にも利用され、木材が乏しい季節には貴重な熱源として役立っています。

漢字の「海豹」は、体表に黒い斑点があり、豹（ひょう）のように見えることから当てられたといわれています。

日本語の「アザラシ」は、古語の「アサラシ（浅瀬にいる獣）」が変化したという説があります。

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