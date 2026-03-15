ゴール前で痛恨ボールロスト→失点…日本代表MFがうなだれる。現地メディアは最低評価「ハタテのミスが相手の先制点を招いた」

ゴール前で痛恨ボールロスト→失点…日本代表MFがうなだれる。現地メディアは最低評価「ハタテのミスが相手の先制点を招いた」