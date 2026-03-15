ゴール前で痛恨ボールロスト→失点…日本代表MFがうなだれる。現地メディアは最低評価「ハタテのミスが相手の先制点を招いた」
現地３月14日に開催されたスコットランドリーグ第30節で、日本代表コンビを擁する２位のセルティックは、４位のマザーウェルとホームで対戦。前田大然と旗手怜央が揃ってフル出場したなか、３−１で逆転勝利し、今節で敗れたハーツとの勝点差を２とした。
試合が動いたのは32分。旗手がゴール前で痛恨のボールロストをし、エリジャ・ジャストに被弾した。失点の瞬間、日本代表MFはうなだれ、ピッチを叩いた。
それでも38分にヤン・ヒョンジュンが同点弾を奪い、すぐさま同点に追いつくと、72分にはCKから前田がPKを獲得。前々節のレンジャーズ戦では旗手がキッカーを務めたなか、今回はトマーシュ・チュバンチャラが確実に成功させ、ついに逆転した。また、前田を倒したエマニュエル・ロンゲロには、レッドカードが提示された。
その後、79分に好調の韓国代表FWがこの日２点目を決め、勝利を決定づけた。
現地メディアは前田と旗手のパフォーマンスをどう見るのか。『67 Hail Hail』は採点記事で前田に５点を付け、「前半に１度鋭い走りを見せた以外は、ほとんど存在感を示せなかった。チャンスを１つも作り出せず、枠内シュートも１本のみだった。運動量は良く、勝ち越すきっかけとなったPKの獲得に貢献した」と綴った。
一方、旗手はワーストタイの４点。「日本人MFは前半、ほとんど存在感を示せず、試合に何の影響も与えなかった。ハタテのミスがマザーウェルの先制点を招いた。その後、完全に立ち直ることはなく、このMFは調子の浮き沈みが激しい」と評した。
逆転での５連覇に向け、日本代表コンビは調子を上げていけるか。リーグトップクラスのパフォーマンスが期待できる２人だけに、完全復活が待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】あまりに痛恨…自身のボールロストから失点して旗手が悔しさ露わ
試合が動いたのは32分。旗手がゴール前で痛恨のボールロストをし、エリジャ・ジャストに被弾した。失点の瞬間、日本代表MFはうなだれ、ピッチを叩いた。
その後、79分に好調の韓国代表FWがこの日２点目を決め、勝利を決定づけた。
現地メディアは前田と旗手のパフォーマンスをどう見るのか。『67 Hail Hail』は採点記事で前田に５点を付け、「前半に１度鋭い走りを見せた以外は、ほとんど存在感を示せなかった。チャンスを１つも作り出せず、枠内シュートも１本のみだった。運動量は良く、勝ち越すきっかけとなったPKの獲得に貢献した」と綴った。
一方、旗手はワーストタイの４点。「日本人MFは前半、ほとんど存在感を示せず、試合に何の影響も与えなかった。ハタテのミスがマザーウェルの先制点を招いた。その後、完全に立ち直ることはなく、このMFは調子の浮き沈みが激しい」と評した。
逆転での５連覇に向け、日本代表コンビは調子を上げていけるか。リーグトップクラスのパフォーマンスが期待できる２人だけに、完全復活が待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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