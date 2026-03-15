¾Ð´é¤Ïå«¤Î¾Ú¡£»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¤ÎÁª¼ê¤ò»Ù¤¨¤ë¥¬¥¤¥É¥¹¥­¡¼¥ä¡¼¤ÎÂ¸ºß

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photo by REUTERS/AFLO
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photo by AFLO SPORT
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photo by AFLO SPORT
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edited by TEAM A
text by Yumiko Yanai
key visual by SportsPressJP/AFLO