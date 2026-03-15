『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』では、主人公のディン・ジャリンがベスカーのヘルメットを脱ぐ場面が予告編映像でも確認されている。これはマンダロリアンの掟に違反する行為だが、どうやら映画では完璧な理由が用意されているようだ。

マンダロリアン種族の間では、人前でヘルメットを脱いで素顔を晒すのは御法度とされている。ドラマシリーズでも、やむを得ぬ理由で脱がざるを得なかったわずかな場面を除いて、主人公は常にヘルメットを被っている。

そんなディン・ジャリンを演じるのは、今やAリスト俳優となったペドロ・パスカル。彼を主演に迎える大作映画ながら、その素顔を一度も披露しないわけにもいかないだろう。

「難しいんです。彼の顔が見たいのに、その原型となるのはヘルメットだから」と、ジョン・ファヴロー監督は英に語っている。実際、本作ではほとんどの場面でマンダロリアンはヘルメットを着用している。製作陣は「どうすればこれまで築き上げたマンダロリアンの信条全てを損なうことなく、実現できるだろう？」と考えたようだ。

主演のパスカルは、ストーリーの中で彼が素顔を晒す展開について「完璧に理にかなっている」「まさに僕が望んでいる理由だった」と大納得している。「もしも僕から何かアイデアを提案するなら、“唯一理にかなうのは……”と言っていたでしょう。まさに、それでした。彼はその空白を埋めてくれた。すぐに“ジョン、それを聞きたかった！”と言いましたよ。我らの道です」。

果たして、ディン・ジャリンはどのようにしてヘルメットを外すという禁忌に至るのか。ファヴローは、「ヘルメットを外すところでは、これまでよりも少し踏み込んだことをやっている」とのこと。感情的にもより激しい場面になりそうだ。

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は2026年5月22日より公開。

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