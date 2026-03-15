2023年MVPのアクーニャに2球目のフォーシームを被弾

■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が14日（日本時間15日）、フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われたベネズエラ戦に臨んだ。先発の山本由伸投手（ドジャース）がいきなり先頭打者のロナルド・アクーニャJr.外野手（ブレーブス）に一発を浴びる立ち上がりとなった。

開始1分で驚きの事態となった。カウント1-0からの2球目、山本が投じた96.5マイル（約155.3キロ）のフォーシームを捉えられた。アクーニャが捉えた打球は右中間スタンドへ一直線。飛距離401フィート（約122メートル）の一発を浴びた。

侍ジャパンの井端弘和監督は12日（同13日）、決戦の地マイアミで会見に臨み、山本について「行けるところまで行ってほしい。先を考えず、1回1回、一人一人行ってほしいと思います」と全幅の信頼を口にした。昨年のワールドシリーズMVPに輝いた右腕は、今大会も6日のチャイニーズ・タイペイ戦で先発。2回2/3を無安打無失点に抑える投球で、世界一奪還を目指すチームを牽引していた。

アクーニャに被弾したあとは、ベネズエラの上位打線を退けて最少失点にとどめた。（Full-Count編集部）