◆ＷＢＣ 準々決勝 日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、ＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１回裏先頭の１打席目に、ベネズエラの先発左腕ランヘル・スアレス投手（３０）から先頭打者本塁打を放った。１回表に山本（ドジャース）がアクーニャ（ブレーブス）に先頭弾を浴びたが、先頭弾でお返しした。

注目の１番打者対決が、初回から熱を帯びた。まずはベネズエラのアクーニャが山本から右中間席に先取点となるソロ。ベネズエラベンチは大盛り上がりとなった。０―１の１回裏。今度は大谷がカウント２ボール、１ストライクから低めの７８・８マイル（約１２６・８キロ）カーブを捉えると、打球速度１１３・６マイル（約１８２・８キロ）、打球角度２４度のライナー性の当たりを右翼席に飛距離４２７フィート（約１３０メートル）で突き刺して試合を振り出しに戻した。

ＷＢＣで、侍ジャパンの選手が先頭打者本塁打を放つのは０６年イチロー（マリナーズ）１３年鳥谷（阪神）１７年山田（ヤクルト）に続いて４本目。大谷にとっては強化試合を含めて侍ジャパンでは初の先頭弾となった。海を渡った米マイアミでの初戦、１打席目から圧巻のアーチを描いた。

またしてもアーチを描いた。大谷は６日の１次ラウンド初戦・台湾戦（東京ドーム）で、両軍無得点で迎えた２回１死満塁の２打席目に、チームを勢いに乗せる先制の満塁本塁打を放つと、７日の韓国戦でも１点を追う３回１死走者なしの２打席目に同点ソロを放って逆転勝ちにつなげた。８日のオーストラリア戦は無安打に終わり、１０日のチェコ戦は欠場したが、米マイアミへ移動しても勢いは止まらなかった。

大谷は今大会、出場した試合では２試合ぶりのアーチで３号。ＷＢＣで２３年に１本塁打を放っており、通算４号となった。多村仁、中田翔、筒香嘉智の通算３本を抜き、吉田正尚に並び、史上最多となった。

やっぱりマイアミでは大谷が暴れる。米マイアミのローンデポパークでは２３年ＷＢＣで準決勝、決勝を戦い優勝を経験。準決勝・メキシコ戦では１点を追う９回先頭で二塁打を放って「カモーン！」と絶叫し、村上（当時ヤクルト）の逆転サヨナラ打につなげた。決勝の米国戦では「３番・指名打者」でスタメン出場しながら、１点リードの９回に登板。２死走者なしで最後は当時同僚だったトラウト（エンゼルス）から空振り三振を奪って胴上げ投手になり、大谷伝説の新たな１ページとなった。

２４年９月１９日には、３本塁打を放つなど６打数６安打、１０打点、２盗塁の大暴れ。メジャー史上初の「５０―５０」（５０本塁打＆５０盗塁）を達成しただけでなく「５１―５１」まで数字を伸ばし、自身初のポストシーズン進出も決めた。エ軍時代から同球場ではこの日の試合前の時点で１０試合に出場したが、９試合連続安打中で、通算４１打数１６安打の打率３割９分で６本塁打、１６打点をマーク。１２日（同１３日）には「いい思い出が多くある場所なので、それを次の試合に持ち込むということはないですけど、自然にプラスになってくれればというのは大いにあると思う」と口にしていた。

試合前には東京ドームでの１次ラウンドに続いてフリー打撃を行った大谷。中継の解説のため２３年に侍ジャパン入りしていたヌートバー（カージナルス）も見つめる中、３３スイングで１３本が柵越えで、右翼の４階席に推定飛距離１４０メートルの特大弾を連発した。

◆大谷の侍ジャパンでの本塁打 初アーチは日本ハム時代の１６年１１月１２日、強化試合・オランダ戦（東京ドーム）。２３年のＷＢＣ前には強化試合の阪神戦（京セラドーム）で２打席連続弾を放った。２３年ＷＢＣではオーストラリア戦の１本のみ。２６年初戦の台湾戦では満塁弾、２戦目の韓国戦ではソロを放った。ＷＢＣでは４本目、強化試合を含めると７本目で、先頭打者本塁打は初だ。