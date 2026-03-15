◇第6回WBC 準々決勝 日本―ベネズエラ（2026年3月14日 フロリダ州マイアミ）

先発の山本由伸投手（27）が初回、強打のベネズエラ打線に捕まった。先頭打者本塁打を浴び、先制点を喫した。

プレイボールから2球目だった。23年に史上初の「40―70（41本塁打＆73盗塁）」を達成し、ナ・リーグMVPに輝いた1番・アクーニャに96.5マイル（約155.3キロ）直球を右中間席へと運ばれた。昨季、170安打、23盗塁を記録したガルシアは三飛に仕留め、22年から3年連続で首位打者を獲得したアラエスはフルカウントから遊飛に打ち取った。4番・スアレスを三ゴロに仕留め、最少失点にとどめたが、痛い失点となった。

ベネズエラは1次ラウンド4試合で26得点を記録。全ての試合で初回に得点を挙げ、試合を優位に進めてきた。侍ジャパンのエースも初回の流れを止めることはできなかった。

今大会は日本にとっての開幕戦となった6日の台湾戦に先発。2回2/3を投げ、無安打無失点、2奪三振3四球。53球を投じ、チームの勝利に貢献した。決戦前日は午後からマイアミ市内で別調整。「体調も凄くいい。自信を持ってマウンドに上がれる。チーム一丸となって、日本の良さが出たら勝てる。全員で戦う」と充実感を口にしていた。