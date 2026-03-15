「実家は金持ち」のはずが…まさかの「借金1億2,000万円」に29歳息子、愕然。庭付き戸建て・ガレージには外車も、父の死で露呈した「ハリボテの裕福」

「親の資産状況について、詳しく把握している」と言い切れる人は、そう多くはないでしょう。しかし、親の死をきっかけに思わぬ実態が露わになることもあります。事例と共に見ていきましょう。

親の預貯金・財産を約7割が「知らない」

一緒に暮らし、育ててもらった親。しかし、最も身近な存在ともいえる親の資産について、「詳しく知っている」という人は、そう多くはないのではないでしょうか。

相続弁護士相談広場 編集部が2024年に実施した「ご両親の預貯金・財産」に関するアンケートでは、親の預貯金や財産を把握していると答えたのは33.3%、わからないと答えたのが66.7%。実に7割近くがわからないと回答しています。

また、父親や母親がどんな仕事をしているのか、収入はどれぐらいなのか、細かく把握しているという人もほとんどいないのではないでしょうか。

しかし、親の死、相続が親の資産状況を知るきっかけになることがあります。しかも、それが、思いもよらぬ真実を突き付けることも。田村さん（仮名・29歳）もそうでした。

父は地方の都心部で小さな不動産会社を経営し、趣味はゴルフ。家は広い庭付き一戸建て、ガレージにはドイツ車。中学から私立に通わせてもらっていた田村さんは、子どものときから「うちは普通よりはお金がある家だ」と思って育ってきたといいます。

転機は昨年、父が急病で亡くなったことでした。

家族は会社に数名の社員がいると思っていました。しかし、実は事業を縮小しており、最後は父一人で会社を回していたことを知りました。経理や取引もほとんど父が管理しており、家族は状況を把握していません。税理士とともに相続の手続きを進めるなかで、初めて父の会社や個人の借入状況を知ることになり、愕然としたのです。

父の急死で発覚した“まさかの現実”

事業資金の借入負債や知人の会社の連帯保証債務、また事業関連の借入だけでなく、輸入車のローン、クレジットカードの利用残高、さらには不動産担保ローンの一部が生活費にも使われていた形跡があったといいます。

父は借入を返済しながら事業を続け、収入でまた回すという形で資金を回していました。生命保険の加入はなく、借金は1億2,000万円を超え、自宅を売却したとしても返済しきれません。

結局、相続放棄を選択し、実家を失うことになりました。母は小さなアパートに移り、田村さんは母に援助をしながら生活をしています。

「何も知らなかった母がかわいそうで。父が生きている間に、もう少しでも状況を知っていればと思います」

父の死によって明らかになった多額の借金。裕福だと思っていた家庭の土台は、実は借入の上に成り立っていたものでした。相続放棄という選択の結果、長年暮らした実家を離れ、母は小さなアパートへ移ることに。田村さんもまた、思い描いていた家族の姿とは違う現実を受け止めながら、母を支える生活を送っています。

前述の調査にもある通り、親の資産状況は、家族であっても詳しく知らないことが多いもの。しかし、金額の大小はありますが、親の死をきっかけに思わぬ借金が発覚するケースは少なくありません。もしもの時に備えて、財産などの実態について話す機会を持つことの大切さを、今回のケースは示しています。