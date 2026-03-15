旧車デザインのトヨタ「ライズ」！

2026年2月13日から15日までの3日間、インテックス大阪を会場に開催された関西最大級のカスタマイズカーの祭典である「大阪オートメッセ2026」には、さまざまな車両が展示されて来場者の注目を集めていましたが、今回はALPINE STYLEブースに展示されていた「HAVANA CARIFORNIA LINE｣をご紹介します。

カーナビやスピーカーなどで知られるアルパインが運営するアルパインスタイルでは、コンプリートカーを手掛ける「Cal’s Motor（キャルズモーター）」ブランドから数多くのモデルをリリースし、大阪オートメッセ会場にもズラリとコンプリートカーが展示販売されていました。

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今回ご紹介する「Havana（ハバナ）」は、アメリカンクラシックモデルが今も多く現存するキューバの首都、ハバナをイメージしたモデルで、クロームメッキの前後バンパーと大型のスクエアクロームメッキグリルが古き良き時代のアメリカ車を彷彿とさせるスタイルとなっています。

またフロントマスクを印象付けるヘッドライトは、従来の角型2灯のタイプに加えて新たに４灯タイプも選ぶことができるようになっており、大阪オートメッセ会場には４灯タイプの車両が展示されていました。

そのほか足元にはクラシカルなMOONクロームのホイールとオープンカントリーA／T EXの組み合わせで、展示車両のようなポップなボディカラーを選択すればより楽しい雰囲気をまとうことができるものとなっています。

そんなハバナのベースとなっているのは、トヨタの全長４m級のコンパクトクロスオーバーSUVの「ライズ」であり、パワートレインはベース車と同じく1.2リッターの自然吸気、1.0リッターのターボ、そして1.2リッターハイブリッドの中から選択が可能。

インテリアも基本的な造形こそライズと同形状となっていますが、ステアリングのホーンパッドエンブレムはオリジナルのものに置き換えられているほか、デザインと生地、ステッチを自由に組み合わせることができるシートカバーやフロアマットがオプションで用意されているので、他とは違う組み合わせを楽しむこともできます。

そして標準で7型ディスプレイオーディオとETCが備わりますが、こちらはオプションでアルパイン製の大画面のナビやディスプレイオーディオ、デジタルインナーミラー、セパレートスピーカーなどにアップグレードすることもできるので、いきなり理想的な音響空間に仕上げることができるのもアルパインスタイルならではと言えます。

このコンプリートカーはゼロから作り上げることはもちろん、すでに完成しているコンプリートカーの在庫からお得に選ぶこともできます。

価格（消費税込み）は、428万円からです。