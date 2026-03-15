＜韓国土産、キムチはNG？＞はじめての海外旅行。「小分け」したら…まさかの拒否？【第2話まんが】
私はミエ（20代）。今は都内で一人暮らしをしています。地元はここから新幹線で1時間くらいの県。たった1時間くらいで帰れる距離だし近県なのだから、そこまで変わらないだろうと思っていましたが、方言をはじめ、とまどうことも多かったです。ほかの地方から出てきた人たちはどうしているんだろう……。それでも上京して2年、今では満員電車も慣れて、オシャレもして、自分ではどこからどう見ても都会の人間だと思うのですが……。
私ははじめての海外旅行だったので、テンションあがりまくり。
ただ、旅費でお金を使ってしまったので、お土産代は節約しなければなりません。かといって、いつも仲よくしてくれる同僚たちに「お土産ナシ」とは言えません。せっかく韓国に行ったのだから、韓国っぽいリーズナブルなものをお土産にしたいと考えました。
「韓国と言えばコレ！ っていうものを買いたくて。やっぱりコレだよね！」私は家から持ってきた保冷バッグから自分で小分けにしたキムチをみんなにお土産として渡そうとしました。すると「遠慮しておく……」と、みんなはキムチを拒否してきたのです。
喜んでもらえると思って、キムチを買いました。
みんなと韓国料理店に行ったこともあり、キムチは好きだと調査済みです。
韓国と言えばキムチですよね？ 私だったらキムチをお土産でもらえたらかなり嬉しいです。
それなのに……「キムチはいらない」と言われてしまったのです。
なおかつ「小分けはありえない」とまで言われてしまいました。
疲れているのにみんなのために一生懸命小分けして、保冷バッグに入れて持ってきたのに……。
みんなキムチをもらってくれませんでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
私ははじめての海外旅行だったので、テンションあがりまくり。
ただ、旅費でお金を使ってしまったので、お土産代は節約しなければなりません。かといって、いつも仲よくしてくれる同僚たちに「お土産ナシ」とは言えません。せっかく韓国に行ったのだから、韓国っぽいリーズナブルなものをお土産にしたいと考えました。
「韓国と言えばコレ！ っていうものを買いたくて。やっぱりコレだよね！」私は家から持ってきた保冷バッグから自分で小分けにしたキムチをみんなにお土産として渡そうとしました。すると「遠慮しておく……」と、みんなはキムチを拒否してきたのです。
喜んでもらえると思って、キムチを買いました。
みんなと韓国料理店に行ったこともあり、キムチは好きだと調査済みです。
韓国と言えばキムチですよね？ 私だったらキムチをお土産でもらえたらかなり嬉しいです。
それなのに……「キムチはいらない」と言われてしまったのです。
なおかつ「小分けはありえない」とまで言われてしまいました。
疲れているのにみんなのために一生懸命小分けして、保冷バッグに入れて持ってきたのに……。
みんなキムチをもらってくれませんでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙