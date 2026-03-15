平均ストロークは『78.3208』→『76.0000』にやや改善 一気に“9打縮めた”桑木志帆の見解は？「チャンスにつけられる位置が…」

平均ストロークは『78.3208』→『76.0000』にやや改善 一気に“9打縮めた”桑木志帆の見解は？「チャンスにつけられる位置が…」