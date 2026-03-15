◇第6回WBC プエルトリコ―イタリア（2026年3月14日 ヒューストン）

プエルトリコは投手陣が乱調で失点を重ね、準優勝した第4回大会以来2大会ぶりの4強進出はならなかった。現役時代は名捕手として知られたヤディエル・モリーナ監督（43）は、試合後の会見で両軍選手を称えつつも、敗退に無念さをにじませた。

初回にカストロが左翼へ先制の先頭打者本塁打。幸先よく先制点を奪取したが、メジャー通算64勝のベテラン右腕ルーゴが初回持たず3安打4失点の大乱調。小刻みな継投で相手の猛撃を食い止めようとしたが、2―4の4回に4失点して劣勢となった。

6点を追う8回に四球や相手の暴投にもつけ込んで2点差に迫ったが、反撃はここまでだった。

試合後、モリーナ監督は「非常に感情が揺さぶられる試合だったと言わざるを得ない。それ以外に言葉が見つからない。試合の前半、我々の投手陣が持ちこたえることができなかった。その後、反撃に転じたが、時すでに遅しだった。我々は満塁のチャンスを何度も逃した。結局のところ打線の問題。もっと打たなければならなかった。それが敗因」と振り返った。

試合後のナインの様子については「多くの若手選手たちが心を痛めている。代表のユニホームを背負う重み、その誇りが傷ついている。魂から悔しがっている」と説明した。

快進撃を続けるイタリアについては「イタリアは実に見事なプレーを続けている。非常にバランスの取れたチームです。若くて足の速い選手を揃えている。ピッチングも徹底されている。準決勝でもうまくやるだろう。彼らの健闘を祈っている」とエールを送っていた。