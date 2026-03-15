【WBC】ベネズエラ戦のスタメン発表 大谷は1番指名打者 2番は佐藤輝明が入る 準々決勝【一覧】
野球日本代表侍ジャパンの公式Xが15日更新され、ベネズエラとの準々決勝のスターでィングオーダーを発表した。ドジャースの大谷翔平は1番指名打者。
【写真】「デコピン 東京にいたのね」「相変わらず可愛い」大谷翔平が公開した愛犬の“どアップ”ショット ※4枚目
大谷の次を打つのは阪神の佐藤輝明。先発は山本由伸で、勝利を狙う。
■侍ジャパン スタメン
1 大谷翔平 DH
2 佐藤輝明 ライト
3 鈴木誠也 センター
4 吉田正尚 レフト
5 岡本和真 サード
6 村上宗隆 ファースト
7 牧秀悟 セカンド
8 源田壮亮 ショート
9 若月健矢 キャッチャー
P 山本由伸
【写真】「デコピン 東京にいたのね」「相変わらず可愛い」大谷翔平が公開した愛犬の“どアップ”ショット ※4枚目
大谷の次を打つのは阪神の佐藤輝明。先発は山本由伸で、勝利を狙う。
■侍ジャパン スタメン
1 大谷翔平 DH
2 佐藤輝明 ライト
3 鈴木誠也 センター
4 吉田正尚 レフト
5 岡本和真 サード
6 村上宗隆 ファースト
7 牧秀悟 セカンド
8 源田壮亮 ショート
9 若月健矢 キャッチャー
P 山本由伸