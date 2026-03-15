◆ＷＢＣ 準々決勝 日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

侍ジャパンのドジャース・山本由伸投手（２７）が１４日（日本時間１５日）、準々決勝のベネズエラ戦に先発した。先頭のアクーニャに２球目をはじき返されていきなり右中間席へ先頭弾を浴びた。

山本は、東京ドームで行われた１次ラウンド初戦の台湾戦に先発。初回は３者凡退の好発進を切り、２回も３人で抑えた。１３点リードとなった３回は、味方の失策と２四球で２死満塁となって球数が「５３」になったこともあって降板。２番手・藤平（楽天）が後続を抑えた。山本は３回途中無安打無失点２奪三振で、最速は９８・５マイル（約１５８・５キロ）をマークし、チームを勝利に導いた。

ベネズエラは、２３年ＭＶＰのアクーニャ（ブレーブス）、２２〜２４年に３年連続首位打者のアラエス（ジャイアンツ）、２１年本塁打王のペレス（ロイヤルズ）らが並ぶ強力打線だ。準々決勝の投球数制限は「８０」。山本は１２日（同１３日）に「体調もすごくいいですし、フォーム自体もどんどんどんどん良くなると。より自信を持ってマウンドに上がりたいなと思います」と意気込みを口にしていた。井端監督も「行けるところまで行ってほしい。１回１回、１人１人っていうところを大事にして投げてもらえればいいのかなと思ってます」と期待を込めていた。

山本はオリックスで２１〜２３年にリーグ３連覇。３年連続で沢村賞、ＭＶＰに輝いた。ドジャース移籍後も２４、２５年と２年連続でワールドシリーズを制覇。２５年ワールドシリーズではシリーズＭＶＰに輝いた。侍ジャパンでも１９年プレミア１２、２１年東京五輪、２３年ＷＢＣで優勝に貢献。「優勝請負人」として大きな期待がかけられている。