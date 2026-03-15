元プロ野球選手の佐々木主浩氏、中田翔氏が１５日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に出演。ＷＢＣ日本代表の戦いに触れ、準々決勝ベネズエラ戦について語った。

佐々木氏は投手目線で語り、オーストラリア戦で２被弾の大勢について「ちょっと不安ですよね。コントロールがアバウト」と不安視。抑え起用について「調子がいいのは種市。彼が一番いい。調子いい選手を使っていった方がいい」と語った。ベネズエラ戦については「打撃戦になる可能性ある。先発、山本ですが、（球数制限で）そんなに投げられない。第２先発が誰か、重要になる」とうなずいた。

中田氏は打者目線で、元同僚の近藤に言及。１次リーグでは不振で「プレッシャーもあると思う。少しズレが生じている」とした上で、「すごく賢い選手だから、どこがいいか悪いかは把握できている。合わせてきてくれることを期待したい。ここという時は期待したい」と力を込めた。

ベネズエラ戦で２番起用の佐藤輝については、「宮崎からずっと状態がいい。メジャー組がきてからスタメンを外れることが多かったが、やっときた。長打が魅力、仕事はしてくれると思う」とエールを送った。