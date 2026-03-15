「脳出血」リスクを高める意外な日常習慣。マーガリンや揚げ物が血管に与えるダメージとは

脳出血のリスクは日々の生活習慣によって大きく変動します。過剰な塩分摂取や喫煙、過度の飲酒、運動不足などが危険因子として挙げられます。これらの修正可能な危険因子を適切に管理することが、脳出血の予防において極めて重要です。具体的な改善方法とともに解説します。

監修医師：

田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック）

鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック」院長 。脳神経内科（認知症、パーキンソン病、ALSなどの神経難病）領域を専門としている。また、問診によって東洋医学的な病態を推察し、患者の状態に合わせた漢方薬をオンライン診療で選択する治療法も得意としている。日本神経学会神経内科専門医、日本東洋医学会専門医。

脳出血の危険因子と生活習慣

脳出血のリスクは日々の生活習慣によって大きく変動します。危険因子を理解し、修正可能なものは積極的に改善することが予防の基本となります。

食生活と塩分摂取の影響

過剰な塩分摂取は血圧を上昇させ、脳出血のリスクを高める傾向があります。日本人の平均塩分摂取量は1日約10～11gですが、目標は男性7.5g未満、女性6.5g未満とされています。塩分を多く含む食品として、漬物、味噌汁、ラーメンなどの麺類、加工食品が挙げられます。

トランス脂肪酸の過剰摂取も動脈硬化を促進します。マーガリン、揚げ物などを過度に摂取すると、血管壁への負担が増加します。一方で、魚に含まれるDHAやEPAなどの不飽和脂肪酸は血管の健康維持に役立つとされています。

野菜や果物の摂取不足も問題です。カリウムを豊富に含む野菜や果物は、体内の余分なナトリウムの排出を助け、血圧の上昇を抑える効果があります。1日350g以上の野菜と200g程度の果物を摂取することが推奨されています。

喫煙・飲酒・運動不足のリスク

喫煙は脳出血のリスクを約2倍に高めるといわれています。タバコに含まれるニコチンは血管を収縮させて血圧を上昇させ、一酸化炭素は血管壁を傷つけます。また、喫煙は血液を固まりやすくし、動脈硬化を促進します。受動喫煙も脳血管疾患のリスク因子となることが報告されています。

過度の飲酒も脳出血のリスクを高めます。1日に日本酒換算で3合以上の飲酒を続けると、脳出血のリスクが有意に上昇することが知られています。適量であれば血圧への影響は少ないとされますが、継続的な多量飲酒は血圧の上昇や血管壁の脆弱化を招きます。

運動不足は肥満や高血圧、糖尿病などのリスク因子を増加させます。定期的な有酸素運動は血圧を下げ、血管の柔軟性を保つ効果があります。週に150分程度の中等度の運動(早歩き、軽いジョギング、水泳など)が推奨されています。

脳出血のリスクを高める基礎疾患

特定の疾患を持つ方は、脳出血のリスクが高くなります。これらの基礎疾患を適切に管理することが、脳出血の予防において極めて重要です。

高血圧症と糖尿病の管理

高血圧症は脳出血の最大のリスク因子であり、適切な血圧コントロールが不可欠です。目標血圧は年齢や合併症により異なりますが、一般的には収縮期血圧130mmHg未満、拡張期血圧80mmHg未満が推奨されています。降圧薬の服用を自己判断で中断することは極めて危険です。

糖尿病も脳血管障害のリスクを高めます。高血糖状態が続くと血管壁が傷つき、動脈硬化が進行します。HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)を7.0%未満に保つことが目標とされています。血糖値の急激な変動も血管への負担となるため、安定したコントロールが重要です。

抗凝固薬服用と出血リスク

心房細動などで抗凝固薬を服用している方は、脳出血のリスクが上昇します。抗凝固薬は血液を固まりにくくするため、出血した際に止まりにくくなります。ワルファリンなどの従来型抗凝固薬だけでなく、新規経口抗凝固薬(NOAC)でも注意が必要です。

抗凝固薬服用中の脳出血は重症化しやすく、死亡率も高くなります。そのため、血圧の厳格な管理がより重要となります。収縮期血圧を130mmHg未満、できれば120mmHg未満に保つことが推奨されています。転倒予防も重要で、頭部外傷を避ける工夫が必要です。

抗血小板薬(アスピリンなど)も出血リスクを高めます。ただし、心筋梗塞や脳梗塞の予防効果を考慮すると、多くの場合は服用を継続すべきとされています。医師の指示なく中断することは、別の重大な合併症を引き起こす可能性があるため、自己判断は避けるべきです。

まとめ

脳出血は突然発症し、重篤な後遺症を残す可能性がある疾患ですが、早期発見と適切な治療により予後は改善します。前兆となるサインを見逃さず、危険因子を適切に管理することが予防の基本です。特に高血圧のある方は定期的な受診と血圧のコントロールが不可欠です。気になる症状がある場合は、速やかに脳神経外科や脳神経内科を受診することをおすすめします。

参考文献

日本脳卒中学会「脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2025〕」

国立循環器病研究センター「脳出血」

日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019 解説冊子」