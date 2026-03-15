【韓国】自国の“伝統食品”なのに…ソウル市、広報物で「キムチ」を「泡菜」と表記し物議「呆れたミス」

ソウル市公式による中国語の広報物において、韓国の伝統食品である「キムチ」が、中国式の漬物を指す「パオツァイ（泡菜）」と誤表記されていたことがわかった。

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3月13日、ソウル市議会の文化体育観光委員会に所属する「国民の力」キム・ヘヨン議員によると、ソウル市の中国語（繁体字・簡体字）サイトや「2025年観光ガイドブック」などで、キムチチゲが「パオツァイタン（泡菜湯）」と翻訳され配布されていた。

また、鍾路区仁寺洞（チョンノグ・インサドン）にあるキムチ博物館「ミュージアムキムチ館」を「パオツァイ博物館」と表記していた。

韓国政府の文化体育観光部は2020年、「公共用語の外国語翻訳および表記指針」の改正を通じて、キムチの正しい中国語表記を「シンチ（辛奇）」と明示している。

指摘を受け、ソウル市側は「傘下機関であるソウル観光財団が制作したものだ」と釈明。「直ちに修正措置を要請した」と説明した。

（写真＝Pexels）

キム議員は「中国など周辺国による“キムチ工程”のような文化侵食の試みが続くなか、わが国独自の食文化であるキムチを守ることは文化主権の問題だ。二度とこのような呆れたミスが繰り返されないようにすべきだ」と指摘していた。

（記事提供＝時事ジャーナル）