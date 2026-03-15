【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (3月13日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 3/13終値 決算期
1 <3309> 積水ハウスＲ 7.42 91,200 26/04
2 <8985> ホテルリート 6.64 78,000 26/12
3 <3463> いちごホテル 6.39 118,900 26/01
4 <3492> ミラースＲ 6.29 89,100 26/02
5 <3459> サムティＲ 6.20 112,800 26/01
6 <8963> ＩＮＶ 6.13 61,800 26/06
7 <2989> 東海道リート 5.99 110,500 26/01
8 <3468> スターアジア 5.98 58,400 26/01
9 <3470> マリモリート 5.93 107,600 26/06
10 <3249> 産業ファンド 5.80 148,700 26/01
11 <2971> エスコンＪＰ 5.78 121,500 26/01
12 <3488> セントラルＲ 5.72 110,800 26/02
13 <3472> ホテルレジＲ 5.68 71,800 26/05
14 <3290> Ｏｎｅリート 5.60 80,600 26/02
15 <3471> 三井不ロジ 5.45 118,200 26/01
16 <8966> 平和不リート 5.34 149,500 26/05
17 <3451> トーセイＲ 5.32 142,800 26/04
18 <8984> ハウスリート 5.28 128,800 26/02
19 <3476> Ｒみらい 5.26 49,450 26/04
20 <3296> 日本リート 5.25 92,300 26/06
21 <8958> グロバワン 5.24 136,800 26/03
22 <3455> ヘルスケアＭ 5.21 124,700 26/01
23 <3287> 星野Ｒリート 5.11 254,600 26/04
24 <3292> イオンリート 5.07 134,200 26/01
25 <8960> ユナイテッド 5.07 179,400 26/05
26 <8953> 都市ファンド 4.97 118,900 26/02
27 <8964> フロンティア 4.97 88,500 26/06
28 <8972> ＫＤＸ不動産 4.97 167,500 26/04
29 <3281> ＧＬＰ 4.89 136,600 26/02
30 <8975> いちごオフィ 4.72 96,300 26/04
31 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.71 169,700 26/02
32 <3487> ＣＲＥロジ 4.69 164,000 26/06
33 <8961> 森トラストＲ 4.69 76,300 26/02
34 <8954> オリックスＦ 4.68 101,700 26/02
35 <3466> ラサールロジ 4.57 155,600 26/02
36 <8986> 大和証券リビ 4.57 113,800 26/03
37 <8979> スターツプロ 4.52 205,800 26/04
38 <8967> 日本ロジ 4.51 102,000 26/01
39 <3462> 野村マスター 4.46 162,500 26/02
40 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.44 127,500 26/02
41 <8968> 福岡リート 4.43 180,400 26/02
42 <2972> サンケイＲＥ 4.37 127,000 26/02
43 <3279> ＡＰＩ 4.37 145,100 26/05
44 <3234> 森ヒルズＲ 4.34 142,800 26/01
45 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.31 145,700 26/04
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