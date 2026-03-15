●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】


順位　 コード　銘柄　　　　　　利回り 3/13終値　 決算期
　1　　<3309>　積水ハウスＲ　　　7.42　 91,200　　26/04
　2　　<8985>　ホテルリート　　　6.64　 78,000　　26/12
　3　　<3463>　いちごホテル　　　6.39　118,900　　26/01
　4　　<3492>　ミラースＲ　　　　6.29　 89,100　　26/02
　5　　<3459>　サムティＲ　　　　6.20　112,800　　26/01
　6　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.13　 61,800　　26/06
　7　　<2989>　東海道リート　　　5.99　110,500　　26/01
　8　　<3468>　スターアジア　　　5.98　 58,400　　26/01
　9　　<3470>　マリモリート　　　5.93　107,600　　26/06
　10　 <3249>　産業ファンド　　　5.80　148,700　　26/01

　11　 <2971>　エスコンＪＰ　　　5.78　121,500　　26/01
　12　 <3488>　セントラルＲ　　　5.72　110,800　　26/02
　13　 <3472>　ホテルレジＲ　　　5.68　 71,800　　26/05
　14　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　5.60　 80,600　　26/02
　15　 <3471>　三井不ロジ　　　　5.45　118,200　　26/01
　16　 <8966>　平和不リート　　　5.34　149,500　　26/05
　17　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.32　142,800　　26/04
　18　 <8984>　ハウスリート　　　5.28　128,800　　26/02
　19　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.26　 49,450　　26/04
　20　 <3296>　日本リート　　　　5.25　 92,300　　26/06

　21　 <8958>　グロバワン　　　　5.24　136,800　　26/03
　22　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.21　124,700　　26/01
　23　 <3287>　星野Ｒリート　　　5.11　254,600　　26/04
　24　 <3292>　イオンリート　　　5.07　134,200　　26/01
　25　 <8960>　ユナイテッド　　　5.07　179,400　　26/05
　26　 <8953>　都市ファンド　　　4.97　118,900　　26/02
　27　 <8964>　フロンティア　　　4.97　 88,500　　26/06
　28　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　4.97　167,500　　26/04
　29　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　4.89　136,600　　26/02
　30　 <8975>　いちごオフィ　　　4.72　 96,300　　26/04

　31　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.71　169,700　　26/02
　32　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　4.69　164,000　　26/06
　33　 <8961>　森トラストＲ　　　4.69　 76,300　　26/02
　34　 <8954>　オリックスＦ　　　4.68　101,700　　26/02
　35　 <3466>　ラサールロジ　　　4.57　155,600　　26/02
　36　 <8986>　大和証券リビ　　　4.57　113,800　　26/03
　37　 <8979>　スターツプロ　　　4.52　205,800　　26/04
　38　 <8967>　日本ロジ　　　　　4.51　102,000　　26/01
　39　 <3462>　野村マスター　　　4.46　162,500　　26/02
　40　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　4.44　127,500　　26/02

　41　 <8968>　福岡リート　　　　4.43　180,400　　26/02
　42　 <2972>　サンケイＲＥ　　　4.37　127,000　　26/02
　43　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.37　145,100　　26/05
　44　 <3234>　森ヒルズＲ　　　　4.34　142,800　　26/01
　45　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.31　145,700　　26/04

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