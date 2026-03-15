ジャングルポケットの太田博久が、若手時代に挑んだ過酷なバラエティ番組の舞台裏と、最高のファインプレーとなったエピソードを披露した。

【映像】ジャンポケ太田を救った当時のバナナマン

2026年3月12日放送の『見取り図じゃん』には、デビュー20年目を迎える見取り図（盛山晋太郎、リリー）、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）、ランジャタイ（伊藤幸司、国崎和也）、ジャングルポケット（太田博久、おたけ）が出演。同期ならではの、今だから話せる秘話が次々と飛び出した。

太田はかつて出演したとんねるずの番組を振り返り、「とんねるずさんの番組に初めて出させてもらった時に、面白いことやってハマったら、どんどん、とんねるずさんとの距離近づいていくみたいなのがあって。で、根こそぎ全部スベったのよ。全然ハマんなくて。あ、もう終わったと思って」と当時の絶望感を語る。

窮地に立たされた太田だったが、最後のアトラクションでバナナマンの助け舟があったという。「バナナマンさんがプロフィールで俺が柔道強いっていうのを読んでくれて。『俺なんかジャングルポケットの子、強いんじゃないの？』って。で、俺『やらせてください！』って出て」とチャンスを掴んだ。日村から「これマジで、（相手を）倒しちゃうとか出来るなら…やっちゃっていいんじゃない？」と背中を押された太田は、対戦相手を「思いっきりバックドロップで辛子のプールの中にブン投げたの」と回顧。これがきっかけで現場は大盛り上がりとなり、とんねるずのスイッチが入って全員がプールに落とされるという最高の結果に繋がったことを明かした。