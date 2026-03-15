ラジオ関西『Clip』水曜日の「不幸話」がテーマとなったコーナーで、リスナーから寄せられた悲しいエピソードの数々が紹介された。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）

ワタナベフラワー・ギターのイクロー

☆☆☆☆

【濡れ衣】



「先日、近所を歩いていると、突然後ろから『ゴミを捨てるな！』とおじいさんに大声で怒鳴られました。私は『えっ？ 捨ててないです』と返答すると、『今捨てたやろ、拾え』とすごい剣幕。『私じゃないですよ……』と言いながらゴミを拾ったものの、おじいさんは『あーだこーだ言わんと、最初から拾え』と捨て台詞を吐いて去っていきました。濡れ衣を着せられて腹が立ちます」



スタジオのメンバーは「これは腹立つなー！」と怒り心頭。「おじいさんに何があったのかは知らないけど、いきなり怒鳴るのがそもそもダメ」「対策としては大声で怒鳴られたら、大声で怒鳴り返すしかないかも」などと話していた。

事実確認もせず、いきなり怒鳴るのは反則かも

【人間失格】



「1月末に歯医者の予約をしていたのですが、友達との予定が重なってしまい予約を2月半ばに変更してもらいました。先日がその日だったのですが、すっかり忘れていて予約時間を1時間過ぎてから気づきました。……人間失格です」



ボーカルのクマガイタツロウは「そんなことないですよ」と励ましつつ、「僕も歯医者の予約を忘れたことがあります。そこの歯科衛生士さんが友達だったので、SNSでメッセージをもらって気がついたけど、バツが悪かったので半年ぐらい無視していた」と自身のエピソードを披露。メンバーから「人間失格です！」と突っ込まれていた。

ワタナベフラワー・ボーカルのクマガイタツロウ

【拷問】



「先日、新しい鼻毛カッターを購入。安物だったからなのか、全然切れなくて刃に毛が絡まっては引き抜き、また絡まっては引き抜きの繰り返し。ただの拷問器具になってしまいました。道具にはお金をかけないとダメですね」



クマガイは「僕は鼻毛カッターを2個持っている。なぜなら左右の穴に同時に入れて時短できるから」と話すと、ギターのイクローは「かしこい！」と感嘆。ただベースのムサは「この回答が“かしこい”で合ってるのか？」と苦笑いだった。

ワタナベフラワー・ベースのムサ

※ラジオ関西『Clip水曜日』2月25日放送回より