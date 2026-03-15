【昭和〜平成スター列伝】ドラゴンゲート３日の後楽園大会で７２歳の“炎の飛龍”藤波辰爾が、因縁があるスーパー・ストロング・マシンの実の息子であるストロングマシン・Ｊとタッグを結成して望月成晃、ドン・フジイ組のアジアタッグ王座に挑戦。好勝負となったが、Ｊが望月の腕固めに捕獲されて藤波がタオルを投入。惜しくも王座奪取はならなかった。

１９８５年新日本プロレス熊本大会で藤波がマシンに対し「お前、平田だろ！」と唐突に正体を言及。素顔を隠しながらもマシンがマスクを脱ぎ捨てた事件は、今でも伝説になっている。

Ｊが勝てばアジアタッグ史上初の「親子戴冠」の快挙となったが、父親のマシンは一度だけアジアタッグ王座を戴冠している。長州力らジャパンプロレス勢と全日本プロレスに参戦していた８６年にマシンは反旗を翻して独自の戦いを進めるようになり“ヒットマン”として孤闘を続けていた阿修羅原と合体。同年１０月３０日青森県営体育館大会で原とのコンビでアジアタッグ王座を獲得している。王者はマイティ井上、石川敬士組だった。

「勝者に喜びの叫びはなかった。アジアタッグ王座を獲得した新王者チームの原、マシン組はベルトを腰に巻こうともせず、早くも次の目標をブチ上げた。『今日の井上、石川組戦は単なる一試合。俺たちのターゲットは、１２月の世界最強タッグで優勝することだ。俺とマシンの共通の敵である長州と天龍の首を狙う』（原）。この日がタッグ結成３戦目のマシン、原組。１３分過ぎ、マシンが石川に殺人投げを食らったが、直後に原が石川のノドを砕き、マシンが間髪を入れずに回転エビ固めを決める好連係で３カウントを奪った」（抜粋）

しかし最強タッグでは連係がうまく作動せずに勝ち星なしの０点に終わってしまう。マシンは翌８７年３月に長州らと新日本プロレスにＵターンしたため、一度の防衛もないまま王座返上となってしまった。

今回のアジア王座戦は多くの夢を生んだ。試合後にＪが「ひとまず親に代わって息子の俺が水に流してあの事件に幕を下ろそうと思います。もう一つ夢ができました。ＬＥＯＮＡ！ いつか２人でベルトを巻こうぜ」とセコンドを務めた藤波の息子であるＬＥＯＮＡに共闘を呼びかけ、ＬＥＯＮＡもこれに呼応。２世レスラーコンビによるアジア王座奪取の可能性も出てきた。

さらに７２歳の藤波も手応えを感じたようで「歴史あるベルトを巻いてみたい」と再挑戦に意欲を見せた。王者となれば同王座の最年長記録（大仁田厚の６６歳２か月）を大幅に更新する快挙となる。昭和と未来が交じり合った今回のアジア王座戦は、プロレスならではの胸躍る醍醐味に満ちた一戦となった。