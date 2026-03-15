「休日バッグ」探してる40・50代へ！【ユニクロ】で売れている♡「優秀バッグ」

休日のお出かけコーデの相棒にするなら、デザイン性にも機能性にも優れたバッグがおすすめ。今回は【ユニクロ】のベストセラーアイテムから、ミドル世代におすすめしたいバッグをピックアップしました。撥水加工や2WAY仕様など嬉しい機能付きで、お値段以上に活躍するかも。きれいめにもカジュアルにも合わせやすいシンプルなデザインなので、ぜひお出かけコーデに盛り込んで。

シルエットのアレンジが楽しめるドロスト仕様

【ユニクロ】「ドローストリングバッグ」\2,990（税込）

開口部分がドロスト仕様になったバッグ。荷物の多さに合わせてシルエットをアレンジできて、幅広いシーンで活躍しそうです。取り外しできるショルダー紐が付いているため、手持ちと肩掛けの両方が可能。そのほか、小雨程度に対応可能な撥水加工機能付き。ネイビー・ブラック・ベージュ・グリーンという上品なカラー展開も、ミドル世代には嬉しいポイント。

収納力◎ シンプルで使いやすいラウンドバッグ

【ユニクロ】「ラウンドミニショルダーバッグ」\1,500（税込）

カジュアルな風合いのナイロン素材を使用した、休日のお出かけコーデにぴったりなショルダーバッグ。公式サイトによると「約4Lという見た目以上の収納力」とのことで、財布やスマホなどの必需品がしっかり収納できそうです。ショルダー紐の長さを調節すれば、ハンドバッグとしても使用可能。全9色のカラバリで、思わずイロチ買いしたくなるかも。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M