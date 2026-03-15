ベネズエラと準々決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミでベネズエラとの準々決勝を戦う。試合を配信する「Netflix」には前回世界一メンバーのラーズ・ヌートバー外野手（カージナルス）がゲスト出演した一方、“消えた大物”の存在に落胆と納得の声が上がっている。

それは嵐の二宮和也。今大会はスペシャルサポーターを務め、1次ラウンドは大会アンバサダーを務める俳優・渡辺謙とともに毎試合出演した。大舞台で培った進行や機転がたびたび注目され、話題になった。

ただ、この日は放送が始まると、渡辺、ヌートバーとともに解説の内川聖一、日本テレビの平川健太郎アナウンサーが出演したが、二宮の姿はなし。というのも、嵐は全国ライブツアー中で13日から3日間、北海道・札幌で公演がある。X上には出演がないことへの無念とともに、嵐ファンが待ちわびたツアーの存在に気付き、納得の声が上がった。

ファンからは「WBC今日ニノいないんだと思ったけどそりゃそうか」「今朝、ニノ出てないんだ〜って思ったら…そっか〜嵐のライブだ〜って…今気がついた、笑」「WBCにニノいないのか…と思ったが、札幌に来てるんだった」「あれ！？ ニノは来てないのか…」「ニノさんは今札幌にいるから…」などの声が寄せられている。

これだけ反応が相次ぐのは、さすがの存在といえる。



（THE ANSWER編集部）