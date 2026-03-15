床に映っている自分の影を不思議そうに眺めている猫さん。首をかしげている姿が可愛らしいと、動画は5.6万いいねを突破。「見てるだけで幸せです」「頭、クリクリしてる。私は、猫ちゃんの頭が、好きです」とのコメントが集まっています。

【動画：自分の『影』が気になる猫→じっと床を眺めて……『ほっこりする光景』】

床に映る自分の影が気になる

Instagramアカウント「おもち＝coaaka」さまに登場したおもちちゃん。投稿では、座っているおもちちゃんが床を見つめている後頭部だけが映し出されています。

おもちちゃんは、床に映っている自分の影が気になっていたのだとか。しっぽをゆらゆらと振りながら、じっと影を見つめていたのだそう。後ろ姿は真剣そのものです。

そこにいるのは誰だろう

ちょこんと座って自分の影を観察するおもちちゃんは、小首をかしげているようにも見えます。おもちちゃんの動きと連動して揺れる影を見て、床に誰かがいると思っているのかもしれません。

飼い主さんは、おもちちゃんの影まで可愛らしいと、動画を撮影したとのことです。可愛らしい後ろ姿を見ていると、正面からの姿も見たくなりますね。

おもちちゃんが日々に癒しをお届け

おもちちゃんは、日々をマイペースに過ごしているのだとか。ある朝は、ベッドで寝ていた飼い主さんが起きようとしたところ、足の間に挟まってくつろいでいたのだそう。

また物干しの上でくつろいでいて、洗濯物を干すことができなくなってしまうこともあるとのこと。日々色々な場所でくつろいで過ごしているようです。

自分の影を観察するおもちちゃんの姿は、Instagramで1497回以上もリポストされ、「おもちさま～っっっ可愛すぎる」「動物の後頭部かわいいですよね…どこもかしこも可愛いんですが」「頭、クリクリしてる。私は、猫ちゃんの頭が、好きです」「なんですかっ、この尊い生き物はっ」「不思議そうに見てるのが、たまらなく可愛いです。おもちちゃん、今日もありがとう！」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「おもち＝coaaka」さまでは、おもちちゃんののんびりとした日々の様子から、おすすめの猫グッズまで、様々な投稿を楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「おもち＝coaaka」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。