米マイアミで準々決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラとの準々決勝に臨む。球場には前回侍ジャパンのメンバーとして世界一に輝いた、ラーズ・ヌートバー外野手（カージナルス）も姿を見せた。

ベネズエラ戦前、侍ジャパンの試合前練習が行われているローンデポ・パークのグラウンドに、ヌートバーの姿があった。

背中に「東京」と書かれた白いTシャツとジーンズをまとったラフな装いだった。前回優勝メンバーの周東、源田らと対面するとハグを交わした。大谷が打撃練習のためにグラウンドに姿を見せると、歩み寄って再会のハグ。短い時間だったが、笑顔で言葉を交わした。

その後、試合開始直前のNetflixにはスーツ姿で出演。侍ジャパンの打撃練習を見て、「大谷選手に関してはいつも凄いバッティングをしている。それがメインショーかもしれないけど、他の選手もいいスイングをしていて、その中でも村上さんだったり岡本さんだったり凄いいいスイングをしていた」とコメントした。

大谷との交流について問われると「まずはバッティングのアドバイスをさせていただきました」と話して共演者を笑わせると、「軽い話だけをして。試合前なので、できる限りプレッシャーをかけたり、気を散らすことは言いたくなかったので、普通の会話でした」と語った。

侍ジャパンが優勝した2023年、ヌートバーは国外出身選手としては初の日本代表となり、「1番・中堅」としてチームをけん引。気迫満点のハッスルプレーと、流行した“ペッパーミル”ポーズなど明るいキャラクターで日本ファンの心を掴んだ。今大会はオフに両足のかかとを手術した影響もあり、メンバー入りはならなかった。



（THE ANSWER編集部）