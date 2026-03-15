女優の芝田璃子が14日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「アメリカで国宝オカワリ鑑賞」と報告。「KOKUHO」とタイトルが明示された映画館のチケット予約の画面をアップした。



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ハリウッド俳優ニコラス・ケイジの妻でもある芝田は、8月の日本帰国時に「絶対に映画館で観たい！と、思ってた作品を観れた 良すぎて…おかわりしたいなと思いつつ、その時間がなかったので残念」と報告しており、念願叶い米国での「オカワリ」鑑賞となった。「国宝」は15日（現地時間）に開催される「第98回米アカデミー賞」で、邦画実写史上初となる「メイクアップ＆ヘアスタイリング賞」にノミネートされており、芝田はその直前に滑り込んだようだ。



芝田は2019年にエキストラとして参加していた滋賀県で映画の撮影で、出演していたニコラスから一目惚れされ通訳を介して、食事に誘われ、交際に発展。コロナ禍もあり、プロポーズはテレビ電話で、ブラックダイヤモンドの婚約指輪は国際郵便で送られてきたとことを、出演したテレビ番組で告白していあ。2021年2月「私が26の時に結婚して、彼が57歳」と31歳差のニコラスの5番目の妻となった。2022年9月に2人の間に初めての子が誕生。ニコラスにとっては3人目で初めての女児となった。



「スターみたいな生活はしていない」とは言うものの、現在セレブの隠れ家とも言われるロサンゼルス近郊のマリブの15億円の新居に住み、家は全部で5軒所有。「車は何台あるか知らない。気付いたら買っていたりする。ついこの間、日本円やったら億超えの時計買ってた」となどとハリウッドスターの生活ぶりを明かしていた。



（よろず～ニュース編集部）