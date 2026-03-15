天野浩成が再び“仮面ライダー”に変身 “懲役1000年の男”ジーク役で『仮面ライダーゼッツ』に出演決定
『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）で、謎の仮面ライダードォーンに変身する《懲役1000年の男》ジークを天野浩成が演じることが明かされた。
【写真】天野浩成が変身する仮面ライダードォーン
3月15日放送の第26話では、予知夢での惨劇を回避すべく、万津莫／仮面ライダーゼッツ（今井竜太郎）は、仲間たちに全てを打ち明け、共に行動を開始した。しかし、予知夢を回避しようとする莫の行動によってか、今まで存在が確認されなかった謎のライダー、仮面ライダードォーンが襲撃してきた。
仮面ライダーゼッツや、ノクス（古川雄輝）、さらには彼らと敵対するCODEのエージェントのコードナンバー：ファイブ（小柳心）、コードナンバー：シックス（平川結月）を容赦なく攻撃してきた謎の仮面ライダー、ドォーン。
そのドォーンに変身するジークを演じるのは天野浩成。天野は2004年放送の『仮面ライダー剣』で橘朔也／仮面ライダーギャレンや、『仮面ライダーフォーゼ』（2011年）で速水公平／リブラ・ゾディアーツ、『王様戦隊キングオージャー』（2023年）ではグローディ・ロイコディウムとして出演。日曜朝にヒーローから悪役まで幅広い役を演じてきた。
そんな彼が本作で演じるのは、仮面ライダーでありながら懲役1000年の罪人。CODEの司令官ゼロ（川平慈英）やザ・レディ（美村里江）も警戒するほどの危険人物・ジーク。「ナイトメア・ライダー！」の変身音とともに双剣で変身する彼は、なぜ突如姿を現したのか？ ゼッツやノクスと異なり、胸のベルトの中心にぽっかりと空隙を抱えるドォーンの思惑は？ 次回3月22日放送の第27話で明らかになる。
谷中寿成プロデューサーは「天野浩成さん。特撮ファンにはすでに馴染み深い『顔』だと思います。仮面ライダーの現場に戻ってきたその『顔』は、若いキャストたちの前では『兄貴の顔』になり、同世代以上の監督たちやスタッフの前では『弟分の顔』にもなり、天野さんがカメラの前にいるということ自体が、もはや一つのエンターテインメントです（なぜか撮影がない日に現場を心配して来てくださったり、スタッフの格好をしていたことも…）これほどまでに、天野さんはいい人ですが、ジークは『懲役1000年』なので、たぶん最低最悪なやつです。でも、強くてカッコいいです。天野浩成は、裏切らない！ジーク＆仮面ライダードォーンの悪夢ショーをお楽しみに」とコメントしている。
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
【写真】天野浩成が変身する仮面ライダードォーン
3月15日放送の第26話では、予知夢での惨劇を回避すべく、万津莫／仮面ライダーゼッツ（今井竜太郎）は、仲間たちに全てを打ち明け、共に行動を開始した。しかし、予知夢を回避しようとする莫の行動によってか、今まで存在が確認されなかった謎のライダー、仮面ライダードォーンが襲撃してきた。
そのドォーンに変身するジークを演じるのは天野浩成。天野は2004年放送の『仮面ライダー剣』で橘朔也／仮面ライダーギャレンや、『仮面ライダーフォーゼ』（2011年）で速水公平／リブラ・ゾディアーツ、『王様戦隊キングオージャー』（2023年）ではグローディ・ロイコディウムとして出演。日曜朝にヒーローから悪役まで幅広い役を演じてきた。
そんな彼が本作で演じるのは、仮面ライダーでありながら懲役1000年の罪人。CODEの司令官ゼロ（川平慈英）やザ・レディ（美村里江）も警戒するほどの危険人物・ジーク。「ナイトメア・ライダー！」の変身音とともに双剣で変身する彼は、なぜ突如姿を現したのか？ ゼッツやノクスと異なり、胸のベルトの中心にぽっかりと空隙を抱えるドォーンの思惑は？ 次回3月22日放送の第27話で明らかになる。
谷中寿成プロデューサーは「天野浩成さん。特撮ファンにはすでに馴染み深い『顔』だと思います。仮面ライダーの現場に戻ってきたその『顔』は、若いキャストたちの前では『兄貴の顔』になり、同世代以上の監督たちやスタッフの前では『弟分の顔』にもなり、天野さんがカメラの前にいるということ自体が、もはや一つのエンターテインメントです（なぜか撮影がない日に現場を心配して来てくださったり、スタッフの格好をしていたことも…）これほどまでに、天野さんはいい人ですが、ジークは『懲役1000年』なので、たぶん最低最悪なやつです。でも、強くてカッコいいです。天野浩成は、裏切らない！ジーク＆仮面ライダードォーンの悪夢ショーをお楽しみに」とコメントしている。
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。