８日に父の今井茂雅厩舎で長い期間活躍してくれたスーパードリームとホクセイサクラコの引退セレモニーが行われました。ホクセイサクラコは私が厩務員だった時に１歳半から側で見て担当をしていたので思い出がたくさんあります。体を触られるのが苦手で蹴られたり、引きずられたこともありましたが、最近はだいぶ大人になってきました。信頼も深まっただけに寂しい思いが募りますが、お母さんとしてそれほど遠くない所で過ごす予定なので、また会うことでもできると思います。２２日に出走予定なので、ぜひラストレースを見届けてほしいです。

今日は８鞍に騎乗します。まずは１１Ｒイレネー記念のインカンを。前走は勝ち負けを意識して出して行きましたが、山（第２障害）の手前で躊躇。ただバランスを崩しながらもひと腰でクリアして、下りてからもいい脚は使いました。今回は斤量が一気に増えますが、ある程度の位置から他馬と並んで山でじっくり脚をためたいです。山をうまく乗り越えて上位食い込みを狙います。

１Ｒのブループリンセスは勝ちきれないレースが続いていますが、安定はしています。前回もでしたが、少し前向き過ぎるところがあるので、折り合いに気をつけて前めの位置からうまく抜け出すような形になれば勝機はあると思います。

７Ｒのホクセイシンザンは３連勝中。もともと障害は上手でしたが、下りてからもしっかり歩けるようになってきました。前走より湿り気のある馬場の方が得意なタイプ。今回は昇級で試金石にはなりますが、引き続き状態は良さそうですし、馬場などがかみ合えば楽しみです。

（ばんえい競馬所属騎手）

【騎乗馬】（馬名の後ろは本紙評価）

１Ｒ・ブループリンセス Ａ

４Ｒ・コウイッテン Ａ

６Ｒ・グローリースター Ａ

７Ｒ・ホクセイシンザン Ｂ

９Ｒ・タアボモリウチ Ｂ

１０Ｒ・クロカゲパワー Ａ

１１Ｒ・インカン Ｃ

１２Ｒ・クロコトブキ Ｂ