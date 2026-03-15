ずん飯尾が老舗銭湯めぐり 高橋克実＆相方・やすとお風呂で本音トーク 『ずん喫茶』スピンオフ番組きょう放送【コメントあり】
BSテレ東は『飯尾和樹のずん喫茶』（毎週日曜 後5：45）のスピンオフ番組『飯尾和樹のずん銭湯』をきょう15日午後3時30分から放送する。
【番組カット】楽しそうに一緒にお風呂に浸かる…ずんの飯尾＆やす
昭和レトロな喫茶店をこよなく愛し、日本全国の気になる喫茶店をめぐり歩くお笑いコンビ・ずんの飯尾和樹。そんな飯尾が喫茶店を飛び出して、街で愛される“老舗銭湯”を巡る。
初回である今回は、東京に今も残る古き良き銭湯を訪問。店主から銭湯を継いだ経緯・守り続けてきた建物や脱衣所のこだわり・夫婦のなれ初めまで…気になることを飯尾独自の目線で楽しんだ後は、自慢のお風呂にいざ入浴。
俳優の高橋克実や、相方のやすもゲストとして登場。飯尾と一緒にお風呂に入りながら、裸の付き合いだからこそ飛び出す本音トークや銭湯での思い出エピソードで盛り上がる。
【コメント】
■飯尾和樹（ずん）
いつもやらせてもらってる『ずん喫茶』のスピンオフ番組で…『ずん銭湯』がお試しであります(笑)。しかも、お試しなのに今回作ったオリジナルの“ずん銭湯お風呂桶”。こちらがいつもの“ずん喫茶カップ”の20倍の金額もするということで(笑)。これはもう…「思い切ってやっちゃえ！」ってことだと思うんで、さっそく“ひとっ風呂”行ってみましょうか！
■やす（ずん）
銭湯はずっと通ってましたね、19歳から27歳まで風呂無しのアパートに住んでましたから。でも、そこから家賃が払えなくて飯尾さんの家に転がり込んで(笑)。ただ、その頃も月に何回かは飯尾さんと仲間と一緒に銭湯には行ってました。当時はまだ相方じゃなくて先輩だった飯尾さんのおごりで(笑)。
■高橋克実
銭湯の思い出といえば…もう40年近く前かな。若い時に長く住んでいた笹塚に、“平和湯”さんというのがあって、そこに一番通っていました。
深夜1時まで、やっていたんで、終電で帰ってもダッシュしたら間に合うから最高でした。舞台の仕事している人も多く来ていて、役者めざしている僕らは、みんな年が近くてライバルっちゃライバルだったから、当時はほとんど、口きかなかったですよね（笑）。
■プロデューサー・鈴木拓也（テレビ東京）
飯尾さんといつも行ってる“喫茶店”を飛び出して…今回はスピンオフ番組で“銭湯”に！
場所は違えど、銭湯も喫茶店と同じように“心がホッと癒やされる”という共通点があって、飯尾さんの空気感とピッタリでした。
しかも今回は、飯尾さんと相性バッチリの“俳優の高橋克実さん＆ずん・やすさん”もゲストで登場！
なんだか普段の“ずん喫茶”よりも賑やかで熱い“ずん銭湯”も、ぜひ楽しんでいただけるとうれしいです。
【番組カット】楽しそうに一緒にお風呂に浸かる…ずんの飯尾＆やす
昭和レトロな喫茶店をこよなく愛し、日本全国の気になる喫茶店をめぐり歩くお笑いコンビ・ずんの飯尾和樹。そんな飯尾が喫茶店を飛び出して、街で愛される“老舗銭湯”を巡る。
初回である今回は、東京に今も残る古き良き銭湯を訪問。店主から銭湯を継いだ経緯・守り続けてきた建物や脱衣所のこだわり・夫婦のなれ初めまで…気になることを飯尾独自の目線で楽しんだ後は、自慢のお風呂にいざ入浴。
【コメント】
■飯尾和樹（ずん）
いつもやらせてもらってる『ずん喫茶』のスピンオフ番組で…『ずん銭湯』がお試しであります(笑)。しかも、お試しなのに今回作ったオリジナルの“ずん銭湯お風呂桶”。こちらがいつもの“ずん喫茶カップ”の20倍の金額もするということで(笑)。これはもう…「思い切ってやっちゃえ！」ってことだと思うんで、さっそく“ひとっ風呂”行ってみましょうか！
■やす（ずん）
銭湯はずっと通ってましたね、19歳から27歳まで風呂無しのアパートに住んでましたから。でも、そこから家賃が払えなくて飯尾さんの家に転がり込んで(笑)。ただ、その頃も月に何回かは飯尾さんと仲間と一緒に銭湯には行ってました。当時はまだ相方じゃなくて先輩だった飯尾さんのおごりで(笑)。
■高橋克実
銭湯の思い出といえば…もう40年近く前かな。若い時に長く住んでいた笹塚に、“平和湯”さんというのがあって、そこに一番通っていました。
深夜1時まで、やっていたんで、終電で帰ってもダッシュしたら間に合うから最高でした。舞台の仕事している人も多く来ていて、役者めざしている僕らは、みんな年が近くてライバルっちゃライバルだったから、当時はほとんど、口きかなかったですよね（笑）。
■プロデューサー・鈴木拓也（テレビ東京）
飯尾さんといつも行ってる“喫茶店”を飛び出して…今回はスピンオフ番組で“銭湯”に！
場所は違えど、銭湯も喫茶店と同じように“心がホッと癒やされる”という共通点があって、飯尾さんの空気感とピッタリでした。
しかも今回は、飯尾さんと相性バッチリの“俳優の高橋克実さん＆ずん・やすさん”もゲストで登場！
なんだか普段の“ずん喫茶”よりも賑やかで熱い“ずん銭湯”も、ぜひ楽しんでいただけるとうれしいです。