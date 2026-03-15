お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）小木博明（54）が、12日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。写真集「Beste」（講談社）を発売した元AKB48で女優の前田敦子（34）について言及した。

矢作は「前田あっちゃんね、元AKBの。写真集が事務所に送られてきてて。1冊しか送られてきてなかったから、俺持って帰った」と切り出した。

続けて「おぎやはぎに1冊送られてきて。多分、回し読みしろと。今までさ、写真集っていただくこと多いじゃない。そうすると、必ず表紙めくったところにサイン書いてある。（前田のは）ビニールに入ったままの。あっちゃんぽいなと思って見たの」と説明した。

さらに「すっごいの。色っぽい。小木さ、AKBであっちゃんのことしか好きじゃないって言ってた。あれね、再評価するよ。すげぇ美人」と絶賛。小木も「確かに美人だよね。ポップアップで会った時もやっぱかわいいなと思ったからね」と同調。矢作は「思わず、『色っぺー』ってLINE送っちゃったよ。色っぺーよ。今、一番美人なんじゃない？」と投げかけた。

前田は昨年12月にデビュー20周年を迎え、14年ぶりにして「これが最後」と語るメモリアル写真集。大人の恋をテーマにオーストリア・ウィーンで撮影した。