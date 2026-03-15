元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が14日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。ゲストのホフディラン小宮山雄飛（52）と食事に行った際の支払いについて言及した。

同番組「ファミリー」の小宮山が2週連続でゲスト出演。小宮山は既婚ながら、田中と2人でそばや抹茶パフェを一緒に食べに行くほど交遊関係は深い。

田中は「私たちがおそばを食べに行く時って、どっちが払ってるの？って気になる人もいらっしゃるかもしれないですけど、だいたい結構、どっちが払ってる感じですよね」と切り出した。続けて「最初、雄飛さんは僕は父の教えとして、女性にごちそうになるなんてことは絶対駄目なんだと。自分が払うって言い張ってたんだけど、これデートじゃないし。別に女性と食事をしてるみたいなことでもないから。だから交互にしましょうって」と説明した。

小宮山は「割り勘っていのも粋じゃないし」と返答。田中も「目の前で半分にしてもらっていいですかとか。お昼の混み合ってる時にお会計割ってもらっていいですかってやるの野暮だし。だいたいどっちかが払うっていう感じにしてます」と補足した。

番組公式Xには小宮山のワンショットが公開されている。