この発想ナイス！生活感出がちなモノをインテリアに！出しっぱなしOKな100均の必需品

毎日使う鏡。メイクやスキンケアのたびに取り出して、終わったらしまう…そんな小さな手間を感じている人も少なくないのではないでしょうか。ダイソーでは見た目がフォトフレームのようなデザインのミラーが売っています！机や棚にそのまま置いていても、生活感が出にくいデザインを探している人におすすめです。

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商品情報

商品名：フレームミラー（ダブル枠）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：13cm×17cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480747088

フォトフレームみたい！なのにちゃんと鏡なんです♡ダイソーの『フレームミラー（ダブル枠）』

おうちで過ごしているとき、ちょっと身だしなみをチェックしたり、メイクを直したい瞬間ってありますよね。とはいえ鏡を出しっぱなしにすると、どうしても生活感が出てしまうのが悩みどころ。鏡を使うたびに出したりしまったりするのも少し面倒に思っていました。

そんなときにダイソーの美容グッズ売り場で見つけたのが、『フレームミラー（ダブル枠）』という商品。ぱっと見は完全にフォトフレーム。でも実はこれ、鏡が入ったスタンドミラーなんです。

フレームは木目調のやさしいデザインで、ダブル枠になっているのが特徴。写真立てのような見た目なので、机や棚に置いても生活感が出にくい印象です。

素材は、フレームがMDF（木質ボード）と紙、ミラー部分はガラス。背面もMDFで、スタンドの留め具にはスチールが使われています。

フォトフレームと同じ感覚で、立てかけて使うタイプ。卓上で使うのにちょうどいいサイズ感で、インテリアの一部のように置けるので、出しっぱなしでも違和感がありません。

ガラス製ミラーなので映りもクリアです◎

横でも縦でも置ける！インテリア感覚で使えるミラー

このミラーは縦向きにも横向きにも対応していて、ちょっとした卓上ミラーとして使いやすいのがポイント。メイクやスキンケアのときは縦向き、身だしなみチェックには横向きと、置き方を変えられるので、使う場所や用途に合わせて便利に使えます。

インテリア雑貨のような雰囲気で、鏡を出しっぱなしにしている感じが出にくいから、そのまま置いておけるのがこの鏡の魅力。使いたいときにサッと視線を向ければ、その場で身だしなみをチェックできます。

鏡を収納せずに部屋に置いたまま使いたい人や、デスクや棚に馴染むものを探している人にぴったりです。

今回は、ダイソーの『フレームミラー（ダブル枠）』をご紹介しました。デスク上に置いても場所を取りにくいサイズだから、ノートPCの横に置いたり、ドレッサー代わりのスペースに置いたりと、ちょっとした場所でも使いやすいですよ。ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。