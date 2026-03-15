「いろいろ使ったけどこれが一番！」コンパクトで軽い100均専用カバー

長傘用カバーって、よくあるプラスチック製のものだと少々重くてかさばるのが気になっていました。もっと使いやすいものはないかとダイソーを見ていたら、今までで一番好みといえる商品と出会えました！軽くてコンパクトに折りたためるので、持ち運びやすいのが特徴。シンプルでお手入れしやすく、扱いやすいのも魅力です！

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商品情報

商品名：傘カバー（ブラック）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W10cm×H71cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480833651

サッと使えて持ち運びやすい！ダイソーの『傘カバー（ブラック）』

最近、プラスチック製の長傘用カバーをよく見かけますが、やや重さを感じるのと、かさばるのが気になっていました。もっと使いやすいものはないかな…とダイソーをチェックしていると、理想の商品と出会うことができました！

今回ご紹介するのは、こちらの『傘カバー（ブラック）』。ビニール製の長傘用カバーです。

折りたたみ傘用のビニール製カバーはよく見かけましたが、ついに長傘用を発見！試しに購入してみました。

ボタンを取り外し、広げていきます。

素材は分厚いビニール袋といった感じで、カチカチとした質感です。

折り跡が強く付くため、広げてすぐは真っすぐにはなりませんが、傘を入れることで真っ直ぐになるので、見た目はあまり気にならないと思います。

軽くてコンパクトに折りたためるからお出かけも楽！

長傘を全体的に覆ってくれるので、水滴を気にせず傘を持ち歩けます。

また、プラスチック製のカバーのように、カタカタと音が鳴らないのもいいです！

気になるのは、水抜きがしにくいという点。逆さにして水分を捨てても、中まで乾きにくいのが難点です。

残った水滴は乾きにくいので、多少手間ではありますが、筆者は内側の水滴を軽く拭いてから干しています。

口の部分にはドローコードが付いているので、キュッと絞って閉じることができます。

ストッパーも付いているので、勝手に開いてしまう心配もありません。

これまでさまざまな傘カバーを買ってきましたが、正直このアイテムが一番好みでした！

シンプルで感覚的に使えるのがお気に入り。そのシンプルな構造ゆえにお手入れもしやすいし、壊れにくいのがとても良いです。

さらに、折りたたんでコンパクトに持ち運べる上、軽いのでお出かけが楽です！

今回は、ダイソーの『傘カバー（ブラック）』をご紹介しました。

お店に入るときや車内に濡れた傘を置く際、友人宅にお邪魔する際など、あらゆるシーンで使いやすくおすすめです！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。