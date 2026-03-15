「いろいろ使ったけどこれが一番！」コンパクトで軽い100均専用カバー
商品情報
商品名：傘カバー（ブラック）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：W10cm×H71cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480833651
サッと使えて持ち運びやすい！ダイソーの『傘カバー（ブラック）』
最近、プラスチック製の長傘用カバーをよく見かけますが、やや重さを感じるのと、かさばるのが気になっていました。もっと使いやすいものはないかな…とダイソーをチェックしていると、理想の商品と出会うことができました！
今回ご紹介するのは、こちらの『傘カバー（ブラック）』。ビニール製の長傘用カバーです。
折りたたみ傘用のビニール製カバーはよく見かけましたが、ついに長傘用を発見！試しに購入してみました。
ボタンを取り外し、広げていきます。
素材は分厚いビニール袋といった感じで、カチカチとした質感です。
折り跡が強く付くため、広げてすぐは真っすぐにはなりませんが、傘を入れることで真っ直ぐになるので、見た目はあまり気にならないと思います。
軽くてコンパクトに折りたためるからお出かけも楽！
長傘を全体的に覆ってくれるので、水滴を気にせず傘を持ち歩けます。
また、プラスチック製のカバーのように、カタカタと音が鳴らないのもいいです！
気になるのは、水抜きがしにくいという点。逆さにして水分を捨てても、中まで乾きにくいのが難点です。
残った水滴は乾きにくいので、多少手間ではありますが、筆者は内側の水滴を軽く拭いてから干しています。
口の部分にはドローコードが付いているので、キュッと絞って閉じることができます。
ストッパーも付いているので、勝手に開いてしまう心配もありません。
これまでさまざまな傘カバーを買ってきましたが、正直このアイテムが一番好みでした！
シンプルで感覚的に使えるのがお気に入り。そのシンプルな構造ゆえにお手入れもしやすいし、壊れにくいのがとても良いです。
さらに、折りたたんでコンパクトに持ち運べる上、軽いのでお出かけが楽です！
今回は、ダイソーの『傘カバー（ブラック）』をご紹介しました。
お店に入るときや車内に濡れた傘を置く際、友人宅にお邪魔する際など、あらゆるシーンで使いやすくおすすめです！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。