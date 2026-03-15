100均のクオリティじゃない♡可愛すぎるヘアアクセ

ヘアアクセサリーの種類が豊富なダイソー。特にバンスクリップはどの商品もデザイン性が高く、毎回チェックするのが楽しいですよね！そんなダイソーでまたしても気になる商品を発見しました。カラーも形も凝っている、可愛くて華やかなデザインに一目惚れ♡ダイソーで買ったなんて言うと、驚かれること間違いなしですよ！

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商品情報

商品名：バンスクリップ（シャイニー、シェル）、バンスクリップ（メタリック、ジグザグ、グラデーション）

価格：各￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4571178839779、4571178839663

偏光パール風カラーが可愛すぎ♡ダイソーで見つけたシェルモチーフのバンスクリップ

ダイソーのヘアアクセサリー売り場には、バンスクリップがたくさん並んでいます♡お手頃なのに凝ったデザインが多く、毎回チェックするのが楽しみですよね。

そんなダイソーで、またしても気になるアイテムを発見！『バンスクリップ（シャイニー、シェル）』をご紹介します。

大人可愛いシェルモチーフのバンスクリップです。偏光パールのような輝きがあり、角度によって表情が変わるので身に着けていて気分もアップします♡

デザインだけでなく、作りもしっかりしています。

バネの力が強めで、髪をしっかり固定できますよ。

コンパクトながらしっかり留められるので、落ちてくる髪をサッとまとめたいときにとても便利です！

メタリックなグラデカラーとジグザグデザインが目を惹く♡個性派なバンスクリップにも注目！

『バンスクリップ（メタリック、ジグザグ、グラデーション）』も購入してみました。

メタリックなグラデーションカラーと、ジグザグデザインが目を惹きます♡

見た目が個性的なので、モード系やクール系のコーディネートに合いそうです！

こちらもしっかり挟めて、動いてもズレにくいです。

シェルモチーフのバンスクリップに比べて大きめなので、もう少し髪を多めに挟むことができます。

長さや量にもよるかと思いますが、どちらもハーフアップにちょうどいい大きさです。

軽くてヘアゴムよりも跡が残りにくく、サッとまとめられる手軽さがいいなと思います。

デザインが凝っているので、華やかさも演出できますよ。

今回は、ダイソーの『バンスクリップ（シャイニー、シェル）』と『バンスクリップ（メタリック、ジグザグ、グラデーション）』をご紹介しました。

どちらも全3色が展開されていて、好みのカラーを選べるのも嬉しい♡各110円（税込）とお手頃なので、つい集めたくなります！

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。