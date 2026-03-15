「少し不利な部分もあった」0-10惨敗後に韓国主将が漏らした“恨み節”　厳しかった日米間移動「完璧な状態で、もう一度この大会を」【WBC】

ベスト8で力尽きた韓国代表主将のイ・ジョンフ(C)Getty Images

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の韓国代表は現地時間3月13日、ドミニカ共和国と対戦し、0-10の7回コールド負けを喫した。戦前から圧倒的な戦力差を指摘されていたが、下馬評を覆せなかった。

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韓国メディア『STAR NEWS』は今大会の主将を務めたイ・ジョンフの談話を紹介。「韓国は2009年以来、実に17年ぶりとなる2次ラウンド進出という成果を収めたが、ドミニカ共和国との準々決勝については悔しさを隠さなかった」と記した。

ドミニカ共和国戦は「3番・中堅」で先発出場しながら、3打数無安打に終わったイ・ジョンフは、取材に対して「本当に素晴らしいチームと試合ができて光栄でした。結果はこうなりましたが、これから私たちが何をすべきかという問題点も見つかったと思います。もっと努力して成長していきたい」と前を向いた。

「みんな本当によくやった。拍手を送ってあげたい」とチームメートに感謝した主将だったが、日本での厳しい1次ラウンドを戦った後に、米国に移動する大会運営については、“恨み節”も口を突いた。