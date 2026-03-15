昨季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が15日、TBS「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。バンテリンドームに新設されたホームランウイングについて“本音”を漏らした。

ホームランウイングは、これまでの外野フェンス（高さ4・8メートル）の手前に新しいフェンス（同3・6メートル）を立て、その間に座席を新設。三日月状に設置され、左中間と右中間の最深部から本塁まで116メートルあった距離は6メートル縮まる。

中田氏は「もちろんメリット、デメリットあるんですけど、投手陣の攻め方、配球というものはガラッと変わると思います。ドラゴンズはホームランが増えると思うんですけど、その分、打たれる本数は増える。ドラゴンズがそれ以上に打てばいい話なんですけど…ちょっと投手陣からしたら厳しいのかなと思います」と話した。

駒田健吾アナウンサーが「日本ハム時代は（広い）札幌ドームで（中日に）移籍したら（日本ハムの本拠地が）エスコンに変わって、（移籍後は）バンテリンドームで戦って、引退したらホームランウイングが設置された？」と聞くと、中田氏は「僕の時につくってもらってたら引退が2年くらい延びていた。それくらい違う？はい、全然違うと思いますね。凄くうらやましいです」と本音を漏らしていた。