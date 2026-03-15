現金5万円入りの財布を落とし、拾い主から1万円の謝礼を求められました。お礼はしたいのですが謝礼を指定されるものなの？ 減額すると問題になりますか？

謝礼は指定されるもの？ 報労金の仕組みを知ろう

落とし物が警察などを通じて持ち主に返還された場合、拾った人には「報労金」を請求できる権利が認められています。一般的な目安は、落とし物の価値の5～20％の範囲です。現金5万円の場合は、2500～1万円がその範囲に当たるため、今回求められた1万円は上限ぎりぎりの額ではあるものの、制度の枠内に入ります。

ただし重要なのは、報労金は自動的に確定するものではなく、「拾った人が請求するかどうか」で発生する点です。拾った人が請求しないケースもありますし、請求する場合でも期限があるため、いつまでも請求できるわけではありません。

つまり、指定されたから必ずその額を払わなければならないと決めつける前に、返還の経路と状況を確認する必要があります。



1万円が妥当かは、拾われた場所と返還ルートで変わる

謝礼の考え方は、財布がどこで拾われ、どう返ってきたかで変わります。

例えば、路上で拾われて警察に届け出られ、警察から持ち主へ返還された場合は、前述の5～20％の範囲内で報労金を請求することが一般的で、落とした金額が5万円の場合、1万円は上限として成立し得ます。

一方で、駅や商業施設、店舗など施設の管理下で拾われた落とし物は、拾った人だけでなく、施設占有者（駅や店など）にも報労金の権利が及ぶため、拾った人が受け取れる金額は2分の1になる場合があります。

拾った本人は「20％を請求できる」と思っていても、本当に拾った人が直接占有しているのか、施設が占有しているのかによって前提が異なるため、財布を落とした場所が駅や店内だったかは確認しておいたほうがよいでしょう。

また、拾い主から直接返されたのか、警察で受け取ったのかも重要です。警察で受け取った場合は、返還手続きが記録に残りやすく、話し合いを進めやすくなります。一方、直接返却の場合は、手続きや金額の取り決めが曖昧になり、感情的な行き違いが起きやすい点に注意が必要です。



報労金を減額すると問題になる？ 角を立てない交渉の進め方

減額の提案そのものが直ちに違法になるとは通常考えにくく、拾得者と遺失者の合意で具体的な金額を決めるのが一般的です。ただし、拾い主が強い不満を抱くと、関係がこじれたり、連絡が長引いたりするリスクがあります。大切なのは「払わない」ではなく、「感謝はするが金額は調整したい」という姿勢を明確にすることです。

具体的には、まず「拾って届けてくれたことへの感謝」を先に伝え、そのうえで「財布の中身が5万円であれば、制度上の目安では上限が1万円になることは理解しているが、負担のバランスとして○○円にしたい」と理由を添えて提示すると、対立になりにくくなります。

例えば7000円や5000円など、5～20％の範囲内で現実的な金額を示すと話が進みやすいでしょう。

それでも合意が難しい場合は、無理にその場で押し切らず、返還ルート（警察での返還か、施設内での拾得か）を確認し、記録や説明に基づいて整理するほうが安全です。相手の主張が強いほど、事実確認を丁寧に行うことが、結果的に双方の納得につながりやすいです。



報労金を支払う前に状況確認をし、納得できる方法で感謝を伝えよう

現金5万円の財布に対して1万円の謝礼は、報労金の法定目安の範囲では上限に当たるため成立し得る金額です。ただし、拾われた場所が駅や店舗などの施設内かどうか、警察を通じた返還かどうかで、適用される範囲が変わるため、まず事実関係の確認が欠かせません。

減額を提案する場合は、感謝の意思を先に示し、根拠と希望額を具体的に伝えるとトラブルを避けやすくなります。制度を理解したうえで冷静に話し合えば、気持ちのよい形でお礼を伝え、問題を小さく収めることが可能です。返還の経緯を確かめたうえで、無理のない範囲で気持ちよくお礼をしましょう。



出典

警察庁 スライド「落とし物・忘れ物をしてしまったら？」編 落とし物をしないように気を付けましょう！

警察庁 スライド「落とし物・忘れ物をしてしまったら？」編 警察に届け出ましょう！

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー