MAXのREINAさんがトヨタ車を納車。白黒ツートンの愛車を公開

ダンスボーカルグループ「MAX」のREINAさんが、自身のYouTubeチャンネルを更新し、新車となるトヨタ車を受け取る様子を報告しました。

納車を心待ちにしていたREINAさんですが、家族には内緒で手続きを進めており、サプライズで驚かせる計画だと明かしています。

【画像】超カッコイイ！ これが「凄いルーミー」です！ （30枚以上）

動画では、初対面の様子から、選択したボディカラーや追加したオプションパーツの詳細について解説しています。

今回、REINAさんが納車したのはトヨタ「ルーミー」。

ルーミーは2016年に登場したコンパクトワゴンで、ダイハツ「トール」のOEM車となります。

発売当初はルーミーと姉妹車「タンク」というラインナップでしたが、2020年のマイナーチェンジでタンクがルーミーに一本化されるカタチに。

その後、発売から10年経つ現在でも販売台数ランキングでは上位に位置する人気車です。

そんなルーミーを購入したREINAさん。

動画内では販売店での手続き中、新しいクルマが来ることを子供たちには伝えていないと語りました。

購入当初は子供たちも納車時期を気にしていましたが、最近は話題に上らなくなったため、そのまま内緒にして驚かせようと計画しているようです。

担当者から車のキーを受け取ると、ロックボタンがトヨタのロゴマークになっているデザインを確認していました。

MAXのメンバーは、過去にトヨタのWebCM「ROOMYのなかみぜんぶ見ル〜ミ〜」に出演した経歴があります。

CMは、レポーターがルーミーのバックドアを開けるとメンバーが登場し、車内に積まれた衣装やライブグッズを披露する内容です。

広い室内空間を「荷室がMAX」というフレーズでアピールしており、今回の納車動画内でも、REINAさんが店舗スタッフとともに当時のキャッチフレーズを再現する場面が収められています。

店舗の外に用意された新しい愛車と対面したREINAさんは、今回選んだ白と黒のツートンカラーの車体を紹介しました。

これまで黒い車に乗っていたため別の色を検討し、CM撮影時に使用したパープルなども候補に挙がりましたが、最終的にこのカラーを選択したと説明しています。

販売店のスタッフから花束を受け取り、記念撮影を終えた後、REINAさんは自らステアリングを握り帰路に就きました。

実際に運転を始めると、ハンドルの取り回しの良さや走行時の滑らかさについて言及。

インパネの中央には、スマートフォンをケーブルで接続してナビゲーション機能などを使用できるディスプレイオーディオを採用しており、新しい機能を使いこなしていく姿勢を見せました。