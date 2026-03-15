14日午前、江田島市江田島町で市道の地下約3メートルに埋め込まれた水道管から水が漏れ出し、道路が陥没する事故がありました。管理する広島県水道広域連合企業団によると、水が漏れ出した水道管は隣の呉市に水を送る送水管で、管の底に約2メートルの亀裂を確認したということです。呉市は配水用の貯水池に貯めた水を使って対応していましたが池の水が足りなくなったため、15日午前から音戸地区と倉橋地区の一部で断水を始めました。対象は音戸地区は約2600世帯、倉橋地区は約3300世帯です。音戸地区の一部と倉橋町釣士田・長谷は午前7時頃から、倉橋地区（釣士田・長谷除く）は、午前11時頃から断水します。市は小学校や集会所など市内12か所に給水地点を設けています。復旧の時期は未定ということです。



【給水地点】

▽音戸地区（午前７時ごろ）

波多見小学校・旧奥内小学校・早瀬簡易郵便局横・明徳小学校・音戸市民センター



▽倉橋地区（午前11時ごろ）

瀬戸内台（重生）・藤三宇和木店・旧倉橋市民センター・須川老人集会所・尾立生活改善センター・倉橋東センター・瀬戸口バス停留所付近