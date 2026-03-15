台湾プロ野球・台鋼ホークスのチアリーダーで大人気のイーリー（一粒）が15日までに自身のインスタグラムを更新。渋谷でのデニムコーデショットを投稿した。

WBC台湾代表を応援するために台湾プロ野球6球団から精鋭36人で構成された公式チアリーダーチーム「CT Amaze（CTアメイズ）」が結成された。リン・シャン、チュンチュン、など日本でも高い人気を誇るメンバーが参加。36人から選抜された12人が来日した。

台湾は開幕戦のオーストラリア、2戦目の日本に2連敗。負けられない3戦目のチェコ戦で7回コールド勝ち。1次ラウンド最終戦となった韓国戦では、延長戦に突入する死闘の末に2連勝を飾った。2勝2敗で準々決勝進出へ韓国―オーストラリア戦の結果待ちとなっていたが、残念ながらマイアミへの切符を手にすることはできなかった。

イーリーは自身のインスタグラムで「Shibuya」と渋谷での私服デニムコーデショットを投稿した。

ネットでは「どの写真も良き」「本当に美しい」「可愛すぎる」などの声が上がった。

24年に台鋼ホークスのチアリーダーチームに参加したイーリー。すぐに大人気となった彼女は「奇跡の美少女」と呼ばれている。