台湾プロ野球・味全ドラゴンズのチアリーダーで人気の小映（シャウイン・30）が15日までに自身のインスタグラムを更新。東京出発前の私服ショットを投稿した。

WBC台湾代表を応援するために台湾プロ野球6球団から精鋭36人で構成された公式チアリーダーチーム「CT Amaze（CTアメイズ）」が結成された。リン・シャン、チュンチュン、など日本でも高い人気を誇るメンバーが参加。36人から選抜された12人が来日した。

台湾は開幕戦のオーストラリア、2戦目の日本に2連敗。負けられない3戦目のチェコ戦で7回コールド勝ち。1次ラウンド最終戦となった韓国戦では、延長戦に突入する死闘の末に2連勝を飾った。2勝2敗で準々決勝進出へ韓国―オーストラリア戦の結果待ちとなっていたが、残念ながらマイアミへの切符を手にすることはできなかった。

小映は自身のインスタグラムで「東京へ出発する前、丸一日かけて荷造りをして毎日何を着ようかと考えていたのに結局……全然着る機会がなかった」と明かした。

「これが唯一の私服写真。幸いにもたい焼きが私の心を癒してくれた」と東京での私服ショットを投稿した。

ネットでは「すごく素敵」「ファッションセンス良き！」「すごくキレイ」「最高！」などの声が上がった。

小映は21年から味全ドラゴンズのチアリーダーチームに参加。過去には「日本がとても好きです」と日本愛も告白していた。