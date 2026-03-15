◆ＷＢＣ 準々決勝 イタリア８―６プエルトリコ（１４日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

イタリアが歴史的勝利でマイアミ行きの切符を手にした。０―１で迎えた初回に怒涛の３連打と犠飛で４点を挙げて逆転。２０２４年サイ・ヤング賞投票２位のＳ・ルーゴ（ロイヤルズ）を１／３回でＫＯした。４回は四球から糸口をみつけ、２本の適時二塁打などで更に４点を追加。小刻みな継投で８回の猛反撃を食い止め、８―６で逃げ切った。

セルベリ監督は試合後の会見に黒のジャケット、ネクタイ姿で現れ「これはアルマーニではないですが」と笑わせた。「先発ルーゴを攻略することが大事だった。相手は４人の左投手がおり、我々の打線は左打者が多いから。計画どおり、手強い左投手に粘り強く戦った。このトーナメントは観客のムードが試合を左右するので、メキシコ戦のように終盤に相手を黙らせることが必要だった」と振り返った。

チームが集合してから３日で開幕。お互いを理解することからスタートした。試合を重ねるごとに結束を増し、ケミストリーが生まれた（息が合ってきた）と指揮官は言う。１次ラウンド計１２本塁打は、ドミニカ共和国の１３本に次ぐ。ホームランのたび、ベンチでエスプレッソを飲み干し、両頬にキスするセレブレーションも注目された。この日はノーアーチでエスプレッソを飲み干す機会はなかったが、米国、メキシコを連破した勢いを証明。ラジオ実況中継は「カフェインなしでも強いです」と伝えた。

主将のパスクアンティノ（ロイヤルズ）はテレビ中継のインタビューで「アメージングだ。４強にイタリアが入ると予想した人がいるだろうか。我々は１２日間共に戦い、互いに理解を深めてきた、恐れることはない。ニューヨークの家族、イタリアの家族、みんなが試合をみている。これ以上の名誉はないよ。グラッツェ！ グラッツェ！」と大興奮で、ナインから祝福の水を浴びせられ、歓喜に浸った。

現地午後２時開始の試合は、母国ではゴールデンタイムの午後９時だった。「この大舞台でプレーすることは若い選手にとって最高の経験。対戦相手がどこであれ、タフな試合になる。自分たちを信じてプレーするだけです。これまで一度も経験していない準決勝の舞台は、非常に重要な意味があります」とセルベリ監督は意気込む。

１８８４年に米国水兵がイタリアで初めてプレーし、１９１９年に紹介された野球。第２次世界大戦後、１９４８年に国内リーグが発足した。ＷＢＣは２００９年から６大会連続出場で初の４強入り。２０２４年には、この日先発のアルデゲリ（エンゼルス）が、イタリア生まれイタリア育ちで初のメジャー投手となり話題になった。カルチョ（サッカー）の国の野球は着実に成長している。

米国、メキシコ、プエルトリコを破り、開幕から無傷の５連勝。特別なワインが用意されたチャーター機でマイアミに向かう。