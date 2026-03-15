タレントの中川翔子が15日、自身のインスタグラムを更新。久しぶりの夫婦でのお出かけを報告した。

「めちゃ久しぶりに！夫婦お出かけ！高輪ゲートウェイにあるJWマリオットホテルのSEFINOにて ミシュランの限定地中海料理ディナー なんと富士山が見える夕暮れの景色を見ながらお食事！」とつづった。

「ミシュランシェフ二人が協力して作る特別コース！それはもう、、めちゃくちゃ美味しく素晴らしいお料理たちでした！！色鮮やかな色彩、香り、食感、火の通し具合、風味、そして南米の食材など貴重な初めての味、シーフードも野菜もお肉もデザートまで、もう芸術すぎる。特別な感動フルコースでした」と大満足の料理を堪能したことを明かした。

「各国のイケメンがサーブして優しくお料理を説明してくださるし、お料理にあうペアリングがまた素晴らしい！ノンアルコールでもこんなにもいろんな味と驚きが！」とつづった。

「双子の将来をあれこれ想像しながら楽しいディナーでした」と中川。「たまには夫婦お出かけも良いね いっておいでと言ってくださったおとうさんおかあさんありがとうございます！母頑張ります！！」と記した。

中川は2023年4月に一般男性と結婚。25年9月に双子の男の子を出産した。