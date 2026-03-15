『仮面ライダーゼッツ』“懲役1000年の男”ジークを天野浩成が演じることが明らかに！

YUTAの『PLAY BACK』が流れる新OP映像が話題となっている『仮面ライダーゼッツ』。

3月15日（日）放送の第26話では、予知夢での惨劇を回避すべく、万津莫／仮面ライダーゼッツ（今井竜太郎）は、仲間たちにすべてを打ち明け、ともに行動を開始した。

しかし、予知夢を回避しようとする莫の行動によってか、今まで存在が確認されなかった謎のライダー、仮面ライダードォーンが襲撃してきたのだ。

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仮面ライダーゼッツや、ノクス（古川雄輝）、さらには彼らと敵対するCODEのエージェントのコードナンバー：ファイブ（小柳心）、コードナンバー：シックス（平川結月）を容赦なく攻撃してきた謎の仮面ライダー、ドォーン。

そのドォーンに変身する“懲役1000年の男”、ジークを天野浩成が演じることが明らかになった。

天野浩成は2004年放送の『仮面ライダー剣』で橘朔也／仮面ライダーギャレンや、『仮面ライダーフォーゼ』（2011年）で速水公平／リブラ・ゾディアーツ、『王様戦隊キングオージャー』（2023年）ではグローディ・ロイコディウムとして出演。

ニチアサでヒーローから悪役まで幅広い役を演じてきた彼が本作で演じるのは、仮面ライダーでありながら懲役1000年の罪人。

CODEの司令官ゼロ（川平慈英）やザ・レディ（美村里江）も警戒するほどの危険人物・ジーク。

「ナイトメア・ライダー！」の変身音とともに双剣で変身する彼は、なぜ突如姿を現したのか？

ゼッツやノクスと異なり、胸のベルトの中心にぽっかりと空隙を抱えるドォーンの思惑は？

次回3月22日（日）放送の第27話に注目だ。

◆谷中寿成プロデューサー コメント

天野浩成さん。特撮ファンにはすでに馴染み深い「顔」だと思います。

仮面ライダーの現場に戻ってきたその「顔」は、若いキャストたちの前では「兄貴の顔」になり、同世代以上の監督たちやスタッフの前では「弟分の顔」にもなり、天野さんがカメラの前にいるということ自体が、もはや一つのエンターテインメントです

（なぜか撮影がない日に現場を心配して来てくださったり、スタッフの格好をしていたことも…）

これほどまでに、天野さんはいい人ですが、ジークは「懲役1000年」なので、たぶん最低最悪なやつです。でも、強くてカッコいいです。

天野浩成は、裏切らない！ジーク＆仮面ライダードォーンの悪夢ショーをお楽しみに。