野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミのローンデポパークで日本代表とベネズエラ代表が準々決勝を行う。

負ければ終わりの一発勝負、大谷翔平投手が「1番DH」でラインナップに名を連ねた。相手先発は“技巧派左腕”のレンジャー・スアレス投手だが、侍打線は「2番右翼」で佐藤輝明外野手を起用。左打者を並べた打線が機能するか。

■山本由伸の好投にも期待

日本代表「侍ジャパン」は、1次リーグの第1戦から第3戦までと同様に大谷が「1番DH」でスタメン出場。不振の近藤健介外野手に代わって「2番右翼」に佐藤が入り、「3番右翼」鈴木誠也外野手、以降は「4番左翼」吉田正尚外野手、「5番三塁」岡本和真内野手の上位打線。山本由伸投手と若月健矢捕手のバッテリーとなった。

対するベネズエラは、左打者に強い技巧派左腕のスアレスが先発。先頭打者にロナルド・アクーニャJr.外野手、3番に安打製造機のルイス・アラエス内野手、4番に昨季49本塁打のエウヘニオ・スアレス内野手が入った。

侍ジャパンが勝利すれば、先に試合を終えたイタリア代表との準決勝が待ち受けている。2大会連覇へ向けてベネズエラ撃破なるか。

