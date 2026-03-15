◆ＷＢＣ 準々決勝 日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

準々決勝で侍ジャパンとの戦いに臨むベネズエラ代表のオマー・ロペス監督が試合前に記者会見に臨み、侍新打線について口にした。

これまでの試合をチェックしてきた指揮官は「近藤（健介＝ソフトバンク）が２番打者になるだろうと考えていた」としたが、実際は２番に佐藤輝明（阪神）が入った。これに対して、「非常に危険で力強い打者である佐藤を大谷（翔平＝ドジャース）の後ろに置いてきた。ただ、そこには攻められる部分もあると思う。そして、村上（宗隆＝ホワイトソックス）や鈴木（誠也＝カブス）にも注意を払わなければ。彼らは打席で我慢強いからね」とした。

「大谷は別格だ。彼は格が違う」とした上で、侍打線に警戒しているポイントがある。「７〜９番にも複数の選手がいます。パワーはそれほどなくても、厄介な存在。走塁な様々な形で勝負を左右する可能性がある。大谷が打席に立つ時には走者がいない状態にするためにも、彼らにも注意を払わなければならない」と説明した。