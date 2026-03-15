【スポーツ時々放談】

【時々放談】箱根駅伝は世界と無縁で半端な距離の真剣勝負 いまや国内頂点と世界挑戦の両立は難しい

株をやる友人に極意を尋ねたことがある。

「底値で買って高値で売る」

……当たり前じゃないかと鼻白んで株はやめたが、後で「なるほど」と思った。この当たり前が難しい──いまが底値のテニスの話をしよう。

モニカ・セレシュを覚えているだろうか。無敵だったシュテフィ・グラフを追い詰めたスーパースターは、15歳だった1989年の全仏ベスト4で4大大会デビューを飾った。ツアー最終戦も制し、翌年の全仏決勝でグラフを破り史上最年少優勝で勢いに乗った。91年は出場16大会すべて決勝に進んで10勝。その年の全豪からメジャー9大会で7勝したが、ウィンブルドンだけ勝てなかった。92年は準優勝、問題は91年だ。

春にグラフを女王の座から引きずり降ろし、全仏を制して年間グランドスラムへと期待が膨らんでいた矢先、開幕3日前に欠場を発表。脚の故障にしては唐突で、妊娠説まで飛び出す騒ぎの中、17歳が逃げ込んだのが45歳の不動産王のフロリダの別荘──ドナルド・トランプという名前を初めて耳にした。

開幕は6月24日、欠場発表は21日、トランプの誕生日はその1週間前……それはともかく、全米から快進撃を再開したセレシュは93年4月、テニス史上最悪の事件に襲われる。ハンブルクのコート上で、狂信的なグラフ・ファンが背後からナイフで襲いかかった。

謎に包まれた女王についてネットサイト「ミーツテニス」に書く予定だが、セレシュは長くトラウマに苦しみながら96年に全豪で優勝。03年にコートを離れ、14年に32歳上の実業家と結婚する。相手のトム・ゴリサノはNHLセイバーズのオーナーで、後に石油業界の富豪テリー・ペグラに売却している。女子テニス世界5位で活躍するジェシカ・ペグラの父親だ。

3人の実業家はいずれもニューヨークとフロリダを拠点に、スポーツビジネスに絡んだ。

女子テニスに限らずプロスポーツはアメリカで育ち、大統領になったトランプがいま強引に進める戦後体制の変更とも無縁ではない。アメリカに舞台を移すWBCではベネズエラが準々決勝進出を決めた。夏に北中米開催のワールドカップサッカーでスペインは大丈夫だろうか。次のロサンゼルス五輪にはトランプが物議をかもしたジェンダー問題が立ちはだかる……。

プロスポーツが経済活動なら政治と無縁ではあり得ない。カギはそれすら楽しむ気の持ちようだ。3強時代を終えたテニス界に底値感が漂っても見続けたい。大坂なおみは今週、大富豪の人工都市、共和党が占める白人の街インディアンウェルズで戦っていた。

（武田薫／スポーツライター）