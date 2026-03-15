菊池柚花（「ワースポ×MLB」キャスター/26歳）

野球好きなら知らない人はいない人気キャスターだ。NHK BSで「ワースポ×MLB」キャスターを務め、元日本人メジャーリーガーたちと軽快なトークを展開。YouTubeではプロ野球OBたちと野球談議に花を咲かせる。前回のWBCは父親と中国戦を観戦。大谷翔平の二刀流試合という“当たりクジ”を満喫した。野球のプロたちに囲まれ、日々研鑽を続ける彼女が感じるWBCの魅力とは。

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◇ ◇ ◇

──前回WBCを生観戦した。

「3年前のWBC、中国戦（3月9日・東京ドーム）のチケットが奇跡的に2枚取れて、父と見に行きました。すごく上の席だったので、“小さい大谷選手”を双眼鏡でのぞきながら見ていました。大谷選手が二刀流で先発して、ヌートバー選手が守備でナイスキャッチしていたのを記憶しています」

──お父さまは野球がお好きなんでしょうか。

「大好きですね。イチローさんのファンでメジャー中継をよく見ていた。昔、父方の祖父が学童野球の監督をしていたこともあり、野球一家だったのも影響しているかもしれません。メジャーのシーズン中は実家にいる父と電話をつなぎながら、一緒に中継を見ることもあります。でも、タイムラグがあって、なぜか実家の方が少しだけ早いので、『結果は言わないで！』と言っているんですけど、打った瞬間に父が『あっ！』って言っちゃうから、耐えきれなくなると（電話を）切ってしまいます（笑）」

──野球好きはそんなお父さんの影響？

「幼い頃は全然興味がありませんでした。きっかけは明治大学2年のとき（2019年）。友人に誘われて東京六大学野球の試合を明治神宮球場へ見に行きました。ルールがまったく分からなかったのに、応援スタンドの一体感、神宮球場の開放感、1プレーで空気が一変する感覚に引き込まれました。当時の明治のエースは森下暢仁さん（現広島）。この年、全日本大学野球選手権で明治が優勝して学校中が盛り上がった。明治は16年連続でプロを輩出していて、森下投手をはじめ先輩方のその先であるプロを追いかけるようになりました」

“自費キャンプ”で沖縄へ

──ルールを把握するために資格も取ったとか。

「大学時代に野球知識検定を取って、神宮球場のチケットもぎりのアルバイトもしました。少しでも“野球の音”を近くで感じたかったんです」

──ロッテファンだそうですね。

「お仕事でご一緒した黒木知宏さんにロッテについて教わったのがきっかけです。また、沢村拓一選手（25年シーズン限りで現役引退）が当時、レッドソックスからロッテに戻ってくるかもしれないというタイミングで番組でお会いして、そこから試合を見に行くようになり、いつの間にかファンになっていました。球場（ZOZOマリンスタジアム）の開放感も好き。今は（元ロッテの）井口資仁さんともご一緒するので、隙間時間にいろいろな野球の話をしています」



──専門的な知識について聞いたりすることもあるんですか。

「初歩的なことを恥ずかしげなく聞いても、本当に丁寧に教えてくださる。『なんか難しそうなプレーに見えるけど、どこがどうすごいのか』を聞くと、足のステップ、歩幅、どっちの足から出すのかという、素人の私からしたら考えもしないことを細かく丁寧に解説してくれます。VTRの前振りでポーズを取るんですが、その時の投げ方とか、私は右利きなので、左打ちはこういう動きで、という細かい部分のアドバイスなどもくださいます」

──昨年、MLBオールスターの取材をされた。

「メジャー初取材、というか初めての海外でした」

──初めての海外がレッドカーペットの取材。

「ただでさえ全てが新鮮なのに、試合前の会見やレッドカーペットで選手の声を聞けたので、あの思い出だけで一生、生きていけそうなくらい刺激が強すぎて。たくさんの選手から直接お話が聞けて、すごく興奮しました」

──今はプロ野球の春季キャンプ中（取材日=2月13日）ですが、そちらの取材は。

「実はこの後、沖縄キャンプに行く予定なんです。完全にプライベートですけど」

──え、プライベートですか！

「2泊3日の“弾丸”なんですけど、毎年母と沖縄に行っていて、今年で3年目。24年は佐々木朗希投手がまだロッテにいて、糸満まで見に行きました」

──完全な“自費キャンプ”ですね。

「はい、まさに。ブルペンを見たりしています。後半は紅白戦とか練習試合とか、実戦形式が増えるじゃないですか。その段階だとある程度、出来上がってきちゃっている。それよりも前半のガッツリ練習だけの“まだ準備中”なところが見たいんですけど、スケジュールの都合でいつもキャンプ後半しか行けず……」

推しはドミニカ共和国のマニー・マチャド

──今回のWBCで注目している選手はいますか。

「難しいんですよね、これが。ずっと考えているんですけど、やっぱり大谷選手の次を打つ選手がカギになるんじゃないかと勝手に思っています。そうなると、私の個人的な願望は、鈴木誠也選手に大谷選手の後ろを打ってほしいなと」

──それは大谷選手と勝負してもらうため？

「そうですね。勝手に1番・大谷選手、2番・鈴木選手って考えています。鈴木選手も昨シーズン、素晴らしい活躍をしていたのに、大谷選手が異次元すぎて、その陰に隠れちゃっているのが私としては勝手に悔しくて。ゆったりと打った時の感じとか、逆方向の本塁打がすごく好きで、ゾーンに入った時の鈴木選手が本当に頼もしい。前回のWBCは（大会前に左脇腹を負傷して）出られなかったので、その分も暴れてほしい。大谷選手にはもちろん活躍してほしいんですけど、鈴木選手にも話題をかっさらってほしいし、プレッシャーもあると思うけど、勝負強さではねのけてほしい。同級生の2人が良い相乗効果を生んでくれたらと思っています」

──海外の選手で気になる選手は。

「マニー・マチャド選手（パドレス=ドミニカ共和国）は推しの選手のひとり。大きなフォロースルーが魅力的で、パッションの強い雰囲気も好きです。ドミニカの熱さはひとつにまとまると怖い存在。短期決戦なので、勢いに乗せたくない。そこにのみ込まれないように日本がどう戦うのか気になります。あとはタリク・スクーバル投手（タイガース=米国）も注目しています。日本戦には登板しない可能性もありますが、スクーバル投手、スキーンズ投手（パイレーツ）のようなサイ・ヤング賞投手を擁する、本気を出したアメリカは投打ともに正真正銘のスーパースター軍団なので、チーム全体に注目したいです」 （聞き手=中西悠子）

▽菊池柚花（きくち・ゆうか）2000年1月19日、栃木県宇都宮市出身。明治大学卒業後の22年4月、NHK BS「ワースポ×MLB」のキャスター（土曜・日曜担当）に就任。趣味は野球観戦とバッティングセンター通い。2年前、スタントン（ヤンキース）の打撃フォームを真似した動画をSNSにアップしたところ、本人から「いいね！」をもらう。