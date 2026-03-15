ドジャースをワールドシリーズ優勝に導き、WBC日本代表としてチームを率いる--現在、大谷翔平（31）を「世界一の野球選手」と表現して否定する人はいないだろう。

【写真を見る】日本ハム入団直後、まだ細かった大谷翔平。車のメーカーで働く田中豊樹さんの現在

侍ジャパンでも多くの日本人選手が大谷の姿を目に焼き付け、その姿勢や技術を吸収しようとしている。

田中豊樹さん（32）が日本文理大学からドラフト5位で日本ハムに入団した2015年、一歳年下の大谷はすでに二刀流としての地位を確立していた。"後輩"である大谷に度肝を抜かれたのは、ひたすらに練習に打ち込む野球少年のような姿だったという--。2023年にプロ野球界を引退し、現在は都内にある車のメーカーで働く田中さんに、身近で感じた「大谷の凄さ」と引退後の「セカンドキャリア」について聞いた。【前後編の前編】

「ずっと寮にいる」

日本文理大学時代は日米大学野球の日本代表に選出された田中さん。ドラフト会議で日本ハムから5位指名された2015年、一歳年下の大谷は同年シーズンで投手として15勝（5敗）をあげ、防御率2.24という輝かしい成績を残していた。打者としては打率2割2厘、5本塁打という結果に終わったが、翌年には本塁打を22本に伸ばし、スーパースターへの階段を駆け上がっていた。

その圧倒的な実力に田中さんは入団時、年齢的に先輩であるにもかかわらず「弟子入りしたい」と思ったという。

「僕も九州の大学でやってきて、正直同世代なら負けないでしょっていうぐらいの気持ちでした。でもいざプロの世界に入り、あの大谷翔平っていう出来上がった選手を見た時に、年齢とか関係なく純粋に（野球について）聞きたいなって思いました。

年下だからとか、変なプライドは翔平に対してはなかったんです。もちろん負けたくないなっていう気持ちがないとダメなんですが、それ以上にスゲェと。二刀流に加えて当時は外野も守ってましたよね。考えられない次元の選手だったので」

すでにチーム内でも飛び抜けた存在だった大谷だが、田中さんは大谷が「球団寮」に居続けたことが意外だったという。

「僕が入団した時、翔平はすでに年俸1億円あったと記憶しているんですけど、まだ鎌ヶ谷で寮生だったんです。

夜にフラッと室内練習場に行くと、翔平が1人でバッティングの練習している。ええ？ と。寮にいる誰よりもすでに活躍しているのに、ここまでやるんだと。俺はヤバい世界に来てしまったなと思いました」

日ハムに所属する選手たちの寮は、二軍施設「ファイターズ鎌ケ谷スタジアム」（千葉県鎌ケ谷市）に併設され、「勇翔寮」と呼ばれる。キャリアを重ね結果を出した選手は、「自由」を求めて退寮し、自分の住居を持つケースが大半だが、大谷は圧倒的な結果を残しても、米メジャー入りするまで寮生活を続けていた。

「寮にいると確かに練習をしやすい環境にはあるんです。とはいえ、そこにとどまって野球に打ち込む彼の姿には圧倒されました。

あるオフの日、朝8時ぐらいにシャワーを浴び、トレーニングルームに行き、ストレッチをしてその日は遊びに行こうかなぐらいの気持ちだったんですけど、もうトレーニングを終えた翔平と会ったんです。一体いつから、何時間やっているんだろうって……」

周囲へのアピールがない

それだけ練習を積み重ねても、大谷は自身の取り組む姿勢を決して周囲に誇示することなく、淡々と振る舞っていた。他人に流されず、確固たる自分を貫いているように見えたという。

「普通は朝早くから練習していたら、『これだけやってますよ』みたいに周囲にアピールしたくなるじゃないですか。翔平には、そういう態度がいっさいない。ひたすら自分のために、純粋に練習をやっているんです。

一瞬、その姿に憧れたこともあるんです。自分もこうなれたらいいなと。でも、毎日のように試合をしているとやはり体も心もキツくなる。どこかで息抜きが必要ですよね？ でも大谷は外出もせず、そういう息抜きをしているのを見たことがない。あれはどうしてもマネできませんでした」

大谷のストイックな姿勢は野球だけでなく、私生活の面でも徹底しているように感じられた。

「試合が終わった後はみんな腹が減っているんで、食堂のおばちゃんに『今日のメニューは何ですか？』って集団でちょっとフライング気味に行くんですけど、翔平は絶対に集団の中にはいないんです。基本的に1人で、絶対に決まった時間に来るんですよ」

戦力外で感じた「リアルな空気」

謙遜した調子で話す田中さんだが、自身も最速157キロの速球を武器にキャリアを積み重ねた。2018年までの3年間で中継ぎ投手として31試合に登板。しかし2019年は1軍登板の機会を得られず、同年オフに戦力外通告を受ける。

一方の大谷はロサンゼルス・エンゼルスで初年度から活躍し、2018年にはア・リーグの新人王に選出されている。

「翔平とはLINEがつながっていたので、新人王の時に連絡しようか迷ったんです。でも忙しいだろうな、自分のこと覚えているかなと。『やっぱスゲェなあ』と素直に思ったんですけど、どうも遠慮しちゃって、連絡はできませんでした」

海の向こうで活躍するかつてのチームメイトはすでに遠い存在になっていた。4年目オフに戦力外通告を受けた田中さんは、悔しさを胸に「俺を戦力外にしたことを後悔させてやる」と意気込み、再起をかけた。

練習は鎌ケ谷の施設で続けたが、不安定な立場に肩身の狭い思いをしたという。

「練習場所もなかったので使わせてもらったのですが、周りの人全員が応援してくれるわけではなかったんです。『何かあったら声を掛けてね』とは言われるんですけど、『お前（戦力外なのに）来ているの？』みたいな空気を感じていました。

でも実際、僕がいなくなれば1人分の枠が空くのは事実ですし、この世界は食うか食われるかなので」

当時はまだ26歳。体も動く年齢で、1か月ほどの練習を経て12球団合同トライアウトを受ける。その結果、読売ジャイアンツに育成選手として入団することが決まった。

「もう1回やってやるっていう気持ちしかなかったです」

田中さんは再びマウンドを目指した--後編記事では、田中さんが2度目の戦力外通告を受けた経緯や、時給1700円のアルバイト生活を送る「第二の人生」について詳報する。

（後編につづく）